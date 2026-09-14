GUJON IZ JEKATERINBURGA: Srbija je ostala jedini most između Evrope i Rusije, nismo podlegli demonizaciji ruskog naroda
- Arno Gujon je iz Jekaterinburga poručio da Srbija nije prihvatila demonizaciju ruskog naroda, kulture i sporta zbog političkih sukoba.
- Istakao je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i da nastavlja ekonomsku, kulturnu i diplomatsku saradnju.
Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon poručio je iz Jekaterinburg, gde prisustvuje Svetskom omladinskom festivalu koji je otvorio predsednik Rusije Vladimir Putin, da Srbija nije prihvatila politiku demonizacije i zabrane ruskog naroda, kulture i sporta.
- Upravo sam stigao u Jekaterinburg na Uralu gde se održava Svetski omladinski festival koji je otvorio Vladimir Putin pred 10 000 učesnika iz celog sveta! Odavde ću da poručim da Srbija nije prihvatila politiku prema kojoj čitav ruski narod, njegova kultura, umetnost i sport treba da budu demonizovani i zabranjeni zbog političkih sukoba. Ostali smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji i koja je nastavila da razvija ekonomsku, kulturnu i diplomatsku saradnju sa njom. Zahvaljujući redovnim letovima Air Serbia postali smo jedini preostali most između Evrope i Rusije. Za tako nešto su bile potrebne vizija i hrabrost Predsednika Vučića, kao i ogromna podrška građana Srbije njemu i suverenoj politici koju je utemeljio - kazao je Gujon u objavi na Iksu.
Kurir Politika