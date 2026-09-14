- Upravo sam stigao u Jekaterinburg na Uralu gde se održava Svetski omladinski festival koji je otvorio Vladimir Putin pred 10 000 učesnika iz celog sveta! Odavde ću da poručim da Srbija nije prihvatila politiku prema kojoj čitav ruski narod, njegova kultura, umetnost i sport treba da budu demonizovani i zabranjeni zbog političkih sukoba. Ostali smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji i koja je nastavila da razvija ekonomsku, kulturnu i diplomatsku saradnju sa njom. Zahvaljujući redovnim letovima Air Serbia postali smo jedini preostali most između Evrope i Rusije. Za tako nešto su bile potrebne vizija i hrabrost Predsednika Vučića, kao i ogromna podrška građana Srbije njemu i suverenoj politici koju je utemeljio - kazao je Gujon u objavi na Iksu.