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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na društvenoj mreži Instagram, i govorio je o najnovijim otkrićima tužilaštva o lažnoj aferi "zvučni top."

- Dragi narode. Više javno tužilaštvo nedvosmisleno je utvrdilo da su lagali za zvučni top. Najstrašnija laž u poslednjoj deceniji, usudio bih se da kažem, jer ta laž je zamalo izazvala građanski rat u našoj zemlji. Zanimljivo, odgovor je kao i uvek isti. To su medijske neistine, režimske laži i svakojaka čuda - istakao je predsednik.

On je ukazao građanima da obrate pažnju na nešto drugo.

- Zamislite desetine hiljada ljudi koji idu da potpišu neku listu, a pri tome pojma nemaju šta potpisuju. Ne samo da ne znaju ko je na listi. Ne znaju čak ni ko je prvi na listi, ni drugi, ni treći, ali kažu: Imamo poverenje u to što nam kažu. Tako imaju poverenje i u to da je bio zvučni top. Ja sam malo nevešt ovde dok držim telefon, pa zato se sve klima i drma - rekao je predsednik.

On je pitao da li je neko uopšte razmislio o svemu tome, i kaže da su upravo ti ljudi spočitavali njemu da ga ljudi prate kao ovce iz interesa, ili zato što vole da slušaju i služe nekome.

- A ovde ne mogu da znaju ni da li je prvi na listi onaj iz Novog Sada što tuče žene ili onaj što nam je uništio dinar ili onaj iz Loznice što tuče sve što stigne, brani samo Violu fon Kramon ili bilo ko drugi. Ovo sam vam sve rekao zbog ozbiljnosti teme oko zvučnog topa. To oko zvučnog topa je razaralo zemlju. I sada kada je konačno razjašnjeno kako je cela priča nastala i kako su lagali, oni kažu puj pike, više ta tema ne važi, ali mi ćemo jednog dana da ustanovimo da se to ipak dogodilo. Ono što se nije dogodilo ne može jednog dana da bude da se dogodilo - rekao je predsednik.

- To što smo mi znali od početka, neki su lagali od početka, ali je suština u tome. Ti ljudi mogu da podrže i listu koju nisu videli, listu koje se svi stide, ljude za koje ne znaju ko su, čak ne znaju ni koji će to da budu. Moguće je samo zbog zvučnog topa. U tome je suština zvučnog topa, jer to je ta dehumanizacija i mene i svih drugih ljudi koji su u vlasti kroz bezbrojne laži, jer da nije bilo zvučnog topa, da nije bilo laži o Jovanjici, da nije bilo laži o Sarajevo safariju, ne bi mogle da prođu bezimene liste, ne bi mogle da prođu liste bez programa, liste bez planova, bez ičega - rekao je on i zaključio: