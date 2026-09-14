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Incident koji se dogodio je otvorio pitanje postupanja nadležnih službi u ovakvim situacijama, ali i odgovornosti putnika čije reči mogu izazvati ozbiljne posledice po bezbednost leta i sve ostale putnike.

Gosti Kurir televizije Stevan Ignjatović, pilot u penziji, dr Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost, terorizam i organizovani kriminal i Nebojša Perović, advokat upozoravaju da se svaka dojava o bombi u vazduhoplovu mora shvatiti ozbiljno, bez obzira na to da li se naknadno utvrdi da je pretnja bila stvarna.

Ignjatović je pre svega objasnio da kapetan, čim dobije informaciju koja može da naruši bezbedonst mora da reaguje prema jasno utvrđenim procedurama.

- Kada neko izgovori reč "bomba" u avionu, odmah se proglašava vanredno stanje, kapetan obaveštava kontrolu letenja i traži asistenciju policije. Prema proceduri, avion mora da bude evakuisan, kao i sav prtljag, nakon čega dolazi specijalizovana ekipa koja detaljno pregleda let. Ceo taj proces može da potraje. Ukoliko se utvrdi da bombe nema, sačinjava se zapisnik i tek nakon toga putnici mogu da se vrate u avion - započeo je

Foto: Shutterstock, Privatna arhiva

Kako dalje dodaje i prema njegovom mišljenju, na ovom letu bilo je propusta što se tiče date situacije.

- Pre svega, čovek je bio u alkoholisanom stanju. Odgovornost se sada prebacuje sa jednih na druge, a prvi je trebalo da reaguje turistički vodič, odnosno agencija sa kojom je putovao. Pored toga prošao je najmanje četiri kontrole, a niko nije reagovao. Stjuardesa i kapetan su svoj posao odradili u skladu sa procedurama. On će biti vraćen u Srbiju, gde će ga nadam se preuzeti policija i tužilaštvo koji će odlučiti o daljem postupanju - rekao je Ignjatović.

Sa bezbedonosne strane, Bjegović naglašava da sa ovakvim stvarima nema šale.

- Dojave o bombama se moraju shvatiti ozbiljno i nema vremena za razmišljanje da li se neko šalio ili ne. Ako neko izjavi da je terorista i da ima bombu, tako se mora i tretirati. Reč je o ugrožavanju opšte bezbednosti i takvo ponašanje ne sme proći nekažnjeno. Ovo lice nam je odranije poznato po učešću u blokadama, to nam govorio o tome kakvo je razmišljanje te grupacije ljudi. Svi građani Srbije trebalo bi da izvuku pouku iz ovog slučaja.

03:25 Miroslav Bjegović: Blokader se sam deklarisao kao terorista na letu Izvor: Kurir televizija

Advokat Nebojša Perović naveo je da bi, ukoliko se utvrdi da se događaj odigrao na opisani način, ponašanje putnika moglo imati i krivičnopravne posledice.

- Slučaj je u nadležnosti Republike Srbije i predstavlja teže narušavanje javnog reda i mira. Za tako nešto zaprećena je kazna i do tri godine zatvora. Mi smo neobičan narod - kada neko napravi glupost, ostali ga slede. Zato ovaj slučaj mora biti sproveden do kraja i mora se poslati jasna poruka da niko nema pravo da ugrožava tuđi život. Punici koji su pretrpeli finansijsku štetu imaju pravo da traže naknadu i pokrenu odgovarajući postupak - poručio je advokat Perović.

Prema rečima Ignatovića, putnici koji su zbog incidenta pretrpeli finansijsku štetu mogu imati osnov da traže naknadu štete kroz odgovarajući postupak.

- Ukoliko se ovaj slučaj ne završi osudom, mogao bi da postane presedan i podstakne druge da se ponašaju na isti način. Najveća kazna bila bi da "Air Serbia" tuži njega i zatraži naknadu materijalne štete. Avion je zbog incidenta morao da prekine putovanje, a pitanje je koliko je putnika zbog toga izgubilo konekcije na naredne letove. Ako bi morao da plati 50.000, 60.000 ili čak 100.000 evra odštete, verujem da bi se svako ubuduće zapitao da li je spreman da snosi takve posledice. Druga mogućnost je stavljanje na crnu listu putnika i obaveštavanje međunarodnih avio-organizacija, što bi moglo da dovede do uskraćivanja budućih letova ukoliko bude označen kao bezbednosna pretnja - rekao je Ignjatović.

Advokat dodaje da kazna može biti smanjena u poslebom slučaju.

- Neminovno proizlazi nastanak štete. Činjenica da je bio u alkoholisanom stanju eventualno bi mogla predstavljati olakšavajuću okolnost, imajući u vidu da je usled dejstva alkohola mogao imati smanjenu sposobnost kontrole sopstvenog ponašanja. Ipak, smatram da se ne može govoriti o njegovoj neuračunljivosti, osim ukoliko za takav zaključak postoji odgovarajuća medicinska dokumentacija ili utvrđena medicinska dijagnoza - istako je Perović.

Foto: Kurir Televizija

Postavlja se pitanjen koji je bio počlitički motiv i šat je dovelo do toga da se putnik ponaša neprimereno.

- Obzirom na to da je reč o licu koje je učestvovalo u nasilnim radnjama na ulicama, ono je nesumnjivo predstavljalo bezbednosnu pretnju, naročito imajući u vidu reči koje je tom prilikom izgovorilo. Međutim, ostaje otvoreno pitanje šta je zapravo bio njegov politički motiv. On se sam deklarisao, a postupak koji je preduzeo, po svemu sudeći, učinio je svesno i sa jasnom namerom - dodao je Bjegović.

U svakom slučaju, lažna dojava o bombi ne sme proći nekaažnjeno.

- Ovakav događaj predstavlja posledicu stanja u kojem se naša zemlja nalazi tokom poslednjih godinu i po dana, kao i političkog ambijenta u kojem je postojalo uverenje da se nasiljem mogu ostvariti određene promene u Republici Srbiji. Na ovaj slučaj posmatram isključivo iz ugla struke i sa aspekta bezbednosti - rekao je Bjegović.

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Kurir.rs

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