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- Dragi penzioneri, primaoci socijalnih davanja, poštovani borci, srećan sam jer danas dobijate novac od države koji ste zaslužili, svojom borbom, svojim radom zaradili i zaslužili. I sve to smo mogli da postignemo samo zato što smo imali mir, stabilnost, zato što smo radili i ojačali našu ekonomiju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- I nije to palo sa neba. I ništa nikada ne pada sa neba. I niko ne dobija ono što nije zaslužio. I zato hoću da vam kažem jedno veliko hvala: na tome što ste izgradili ovu zemlju, na tome što ste se borili za ovu zemlju, i na tome što i danas čuvate našu zemlju.

- Vidite, namerno sam došao ovde. Ovo je čudna terasa u Palati Srbija. Ja goste kada dovedem, uvek se pitate šta je to što pokazujem. Sada je sve zeleno, pa ne može da se vidi. Ali u ovom smeru je Kalemegdan. Ja im pokažem na Kalemegdan, uvek. Objasnim gde je ušće Save u Dunav, i podsetim na reči velikog Le Korbizijea. Čuveni francuski arhitekta, podigao je Ronšam, on je pre nekih stotinak godina posetio Beograd i rekao, kada je stao na Kalemegdan posmatrajući Dunav i Savu, rekao je: "Sada razumem zašto se ceo svet borio oko Beograda, i sada znam da je Beograd najbolje pozicioniran grad u svetu, u Evropi.

Socijalnim radnicima povećanje plate 12 odsto

- Zašto sam vam ovo sve ispričao? Mi radom, mirom i stabilnošću moramo da čuvamo svoju zemlju, i najbolje pozicioniranu, i najlepšu, i onu koju najviše volimo. I zato čestitam penzionerima, čestitam našim borcima, čestitam svim ljudima koji danas dobijaju podršku i novac. I da podsetim još jednom i ljude koji rade u centrima za socijalni rad, u gerontološkim centrima, domovima za stare, da oni imaju 12% povećanje plata, zaslužili su to, i hvala još jednom. Ali moramo da poštujemo ono što imamo i da čuvamo mir i stabilnost. Živela Srbija, zaključio je predsednik.