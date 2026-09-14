"SAD KAD SU UHVAĆENI U LAŽI NAPADAJU NAŠE INSTITUCIJE I DRŽAVU" Ana Brnabić objasnila zašto Sandro Goci i dalje brani lažnu aferu "zvučni top"
- Ana Brnabić tvrdi da Sandro Goci brani lažnu aferu o 'zvučnom topu' i da je reč o unapred osmišljenoj operaciji.
- Navodi i da je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da nema dokaza da je korišćeno bilo kakvo zvučno oružje.
- Poručila je da su institucije Srbije svetinja i da se napadi na tužilaštvo i državu koriste za odbranu te priče.
Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Ana Brnabić reagovala je na pokušaje Sandra Gocija, generalnog sekretara Evropske demokratske partije, da održi lažnu aferu o korišćenju "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu.
- To što ljudi kao što je Sandro Goci brane nepostojeći "zvučni top" svom svojom jednako nepostojećom reputacijom i kredibilitetom, je još jedan dokaz da je "zvučni top" bila unapred osmišljena operacija, koja je bila jedan od ključnih momenata obojene revolucije. Sada, uhvaćeni u laži, nemaju šta drugo da kažu osim da napadaju naše institucije i tužilaštvo. Sada kada smo došli do istine, vidi se koliko je monstruozno ono što su pokušali da urade Srbiji - i tu svoju monstruoznost će braniti do kraja - napisala je ona na Iksu.
Ona je naglasila i da namerno zaboravljaju da je i Evropski sud za ljudska prava u slučaju "zvučni top" naveo da ne postoji nijedan dokaz da je bilo kakvo zvučno oružje korišćeno.
- Evropski sud ne smeju da napadnu. Tužilaštvo u Srbiji očigledno misle da smeju. Samo se tu varaju. Srbija je suverena država, čije su institucije svetinja. Ako ikada uspeju da dovedu svoje pijune na vlast, verovatno to neće biti tako, ali za sada jeste. I to je jedna od najvažnijih stvari koje na izborima 25. oktobra lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" brani - našu nezavisnost, suverenost i naše institucije - poručila je Brnabićeva.