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Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Ana Brnabić reagovala je na pokušaje Sandra Gocija, generalnog sekretara Evropske demokratske partije, da održi lažnu aferu o korišćenju "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu.

- To što ljudi kao što je Sandro Goci brane nepostojeći "zvučni top" svom svojom jednako nepostojećom reputacijom i kredibilitetom, je još jedan dokaz da je "zvučni top" bila unapred osmišljena operacija, koja je bila jedan od ključnih momenata obojene revolucije. Sada, uhvaćeni u laži, nemaju šta drugo da kažu osim da napadaju naše institucije i tužilaštvo. Sada kada smo došli do istine, vidi se koliko je monstruozno ono što su pokušali da urade Srbiji - i tu svoju monstruoznost će braniti do kraja - napisala je ona na Iksu.

00:37 Originalan zvuk prekida protesta sa radija Puls Grocka Izvor: Radio Puls Grocka

Ona je naglasila i da namerno zaboravljaju da je i Evropski sud za ljudska prava u slučaju "zvučni top" naveo da ne postoji nijedan dokaz da je bilo kakvo zvučno oružje korišćeno.