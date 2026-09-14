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Blokaderi ponovo nameravaju da blokiraju fakultete i da visokoškolske ustanove pretvore u izborne štabove!

Naime, studenti blokaderi sa Mašinskog fakulteta izglasali su na plenumu odluku o tome da fakultet za vreme izborne kampanje ne treba da radi! Kako je preneo blokaderski portal Nova, oni čekaju i druge fakultete da se oglase, te će se zajedno obratiti Rektoratu s molbom da im to omogući. Ukoliko rektor i političar Vladan Đokić odbije njihov zahtev, studenti blokaderi će stupiti u blokade do okončanja izbora.

Kako se navodi, blokaderi su odlučili da je najbolje da se za vreme izborne kampanje na fakultetu "ne odvijaju predavanja i vežbe, kako bi mogli u potpunosti da se posvete angažovanju na predstojećim izborima".

Foto: Prinstcreen

Nakog toga, studenti Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Beogradu izglasali su blokadu koja počinje 1. oktobra, koja bi trebalo da traje do 25. oktobra, odnosno do održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Reagujući na ove informacije, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručio je da će "bilo kakva ideja o blokadama i ponovnom reaktiviranju plenuma kao centralnih organa odlučivanja unutar visokoškolskih ustanova, biti tretirana kao nezakonita".

- Svako ko pokuša da uzurpira svoje ovlašćenje kao rektor ili dekan i omogući im tu vrstu lažnog političkog i medijskog komfora da se ne pohađa nastava, biće tretirano u skladu sa zakonom i mi ćemo poslati prosvetnu inspekciju u tom pogledu. Blokade su fizička uzurpacija prostora visokoškolske ustanove, a dužnost dekana je da brinu o visokoškolskim ustanovama. Država će postupati racionalno, strpljivo i sa maksimalnom tolerancijom, ali granica mora biti jasna: fizička blokada institucija ne može postati uobičajen model političkog delovanja! - kazao je Stanković.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

On je poručio da će školska godina na fakultetim a u Srbiji početi 1. oktobra.

- Tako je uvek bilo, tako će i biti i sada - kaže Stanković i dodaje da studenti mogu na izbore da izađu 25. oktobra "kao i svi građani".