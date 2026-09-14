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Svetska platforma i najveća berza "Polymarket" objavila je da, prema njihovim najnovijim analitičkim podacima, aktuleni predsednik SrbijeAleksandar Vučić ima ubedljivo najviše, a preciznije tačno 67 odsto šansi da pobedi na predstojećim parlamentarnim izborima i preuzme funkciju premijera Srbije, nakon što građani pokažu svoju izbornu volju 25. oktobra.

Dok se Aleksandar Vučić ubedljivo nalazi na samom vrhu sa, vrlo izvesno, nedostižnom prednošću, opozicioni i blokaderski lideri doživljavaju potpuni debakl!

Tako, lider Stranka slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ima samo 6,3 odsto šansi, dok se rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić, koga podržavaju mnogi blokaderi, ima manje od jedan odsto podrške, odnoso samo 0,7 odsto!

Projekcije američkog Polymarketa ko ima najviše šansi da postane sledeći premijer Srbije nakon izbora Foto: Printscreen

Među ostalim kanidatima na "Polymarket", visoko pozicionirana je i Ana Brnabić sa skoro četiri odsto šansi, što dodatno potvrdjuje apsolutnu dominaciju i političku snagu državotvorne opcije.

Da podsetimo, Polimarket postao je izuzetno popularan jer funkcioniše kao najbrži i često najtačniji izvor informacija na svetu.

Tradicionalni mediji umeju da kasne ili da budu pristrasni, dok Polimarket koristi ekonomsku logiku gde hiljade ljudi ulaže sopstveni novac da bi otkrili istinu. Platforma spaja stručnjake iz celog sveta: vojne analitičare, programere, insajdere iz teh industrije i ekonomiste. Istorijski gledano, Polimarket pogađa ishode sa preko 90 odsto tačnosti mesec dana pre nego što se događaj desi, jer kombinuje hiljade različitih izvora informacija u jedan procenat verovatnoće.