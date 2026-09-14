Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević obišao je danas više lokacija u Novom Sadu, gde je u razgovoru sa građanima poručio da je ponosan na rezultate koje je država zajedno sa građanima ostvarila u prethodnom periodu.

- Naša poruka danas iz Novog Sada je jasna - rezultati se ne mogu zaustaviti! Niko nas neće sprečiti da obiđemo svako mesto u Srbiji, razgovaramo sa građanima, čujemo glas naroda i vidimo šta još treba da uradimo. Za razliku od blokadera, koji nude podele, mržnju i nasilje, mi nudimo rad, normalnost, pristojnost i konkretne rezultate. Nudimo Srbiju koja poštuje svoje poreklo i istoriju, razume sadašnjost i hrabro se bori za svoju budućnost i generacije koje dolaze. To je Srbija u koju verujemo. To je ujedinjena Srbija! Zato 25. oktobra birate: blokade ili rezultate, nasilje ili normalan život, podele ili jedinstvo. Podržite broj 1 - listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", jer samo ujedinjena Srbija pobeđuje! - poručio je Vučević u objavi na Instagramu.