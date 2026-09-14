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Vi jedete, burek neki?

Vi jedete, burek neki?

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Lider SNS Miloš Vučević i košarkaška legenda Željko Rebrača odlučili su se jutros za, kako kažu, jači doručak za početak radne nedelje!

Seli su na klupicu u parku i navalili na pitu sa sirom i burek s mesom, pa se sladili pobedničkim bombonicama dok ih je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin gledao!

- Danas malo, ovaj, jači doručak za početak radne nedelje. Samo ne znam kako Rebrača sme da meša ove ugljene hidrate, proteine i ostalo...

- Mi dobro klopamo, a Žarko može samo da gleda, rekao je Vučević kroz smeh kucajući se s Rebračom čašom jogurta uz: Živeli!