Slušaj vest

Tog marta, ključni trenutak dogodio se na raskrsnici ulica Dragoslava Jovanovića i Kralja Milana, gde su redari, nakon informacije o povlačenju, skinuli prsluke i počeli da se udaljavaju ka fasadama zgrada. Građani su, videvši njihovo kretanje, počeli da se povlače u dva pravca - ka Terazijama i Slaviji, nakon čega se talas kretanja proširio duž Kralja Milana i trajao ukupno 32 sekunde.

O slučaju navodne upotrebe zvučnog topa, koji je mesecima bio predmet javnih polemika, govorili su na Kurir televiziji politički analitičar Nebojša Oberknežev i poslanik SNS-a Dejan Bulatović, koji je tvrdnje o upotrebi zvučnog topa ocenio kao lažne i deo šire političke kampanje protiv vlasti.

- Jasno je odmah da je to bila laž. To se nigde u svetu nije desilo, ne znam kome bi tako nešto palo na pamet. Srbija je snažnija nego ikad, zato i jeste na udaru. Ovo su sofisticirani, ali opasni napadi. Eto, kod te tzv. studentske liste nema politike, oni nude samo terorizam. Plan im nije uspeo, pobedila je mudrost i Aleksandar Vučić. Ostala je poslednja etapa, da još samo pobedimo na izborima - započeo je Bulatović.

Smatra da se slučaj ne može posmatrati odvojeno od širih političkih dešavanja u zemlji.

- Članovi SNS i njihovi simpatizeri isključivo razmišljaju o tome šta će uraditi za budućnost ove zemlje... Počev od autoputeva, školi, zdravstu. Zanima nas samo naš interes, ovo se prvi put dešava - Srbija se okrenula samoj sebi i gledamo sebe i zato smo došli do tog nivoa - započeo je Bulatović.

03:47 Dejan Bulatović: Srbija je snažnija nego ikad, zato i jeste na udaru Izvor: Kurir televizija

Poslanik SNS-a izneo je i tvrdnju da događaji nisu bili spontani, već da su određene aktivnosti bile unapred pripremljene.

- Jasno je da su njima koordinirale strane službe. Ono kako su oni predstavili sam događaj je predstava sa mogućim krvavim oshodom. Ništa nije bezazleno, sa tim zvučnim topom želeli su da izazovu neku reakciju. Žao mi je što postoji tako veliki broj ljudi koji se prodaje, tako što će plasirati lažne informacije. Ta simulacija i prevara je nešto najgore što je moglo da se desi, nadam se da će se pokajati i to će uslediti odmah posle izbora. Naša država je ozbiljna i ne želi da promoviše ovakve stvari na politički način. Kada imate čoveka kao što je Aleksandar Vučić, koji reflekuje ljubav prema svom narodu to je ono što pobeđuje zlo i laži poput zvučnog topa - objasnio je Bulatović.

Sličan stav zauzeo je i Oberknežev, koji je ocenio da je nakon samog 15. marta bilo potrebno pronaći novi povod za nastavak političke mobilizacije.

- Taj dan kada je prema blokaderima upotrebljen zvučni to im je propao. Oni su morali da nađu neku "varnicu" kako bi uspeli da održe taj skup i masu. Nedelju dana nakon toga krenule su glasine da su se desetina hiljada ljudi razbolelo, da im je kako su navodili oštećen sluh. Golim okom je moglo da se vidi da tu nešto nije kako treba.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Obrknežev je u svom izlaganju, mimo koriššćenja zvučnog topa govorio je i o strankama i grupacijama koje podržavaju tzv. studentsku listu.

- Pogledajte ko podržava tu listu, oni sami sebe nazivaju patriotama. Među onima koji podržaju tzv. studentsku listu od strane grupacija ili stranaka nalazi se Zeleno-levi fron, koji je kancerogen po Republiku Srbiju i radi protiv Ustava naše države. Pored njih imate PSG, zatim savez komunista Srbije i još mnogo njih sa neoliberalnog, pa čak i marksističkog spektra. Zamislite takvu moć manipulacije tokom dve godine, samo da bi se masa održala. Prema mom ličnom mišljenju, zaključujem da je vrhovni nalogodavac neka od država Zapadne Evrope - zaključio je Oberknežev.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: