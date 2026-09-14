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Ne može osnivače i najviše funkcionere Srpskog pokreta obnove, legitimno i statutarno izabrane na Saboru stranke, da isključi iz članstva osoba (sa dva pajtosa) koja se nedavno nelegitimno i nezakonito dokopala stranačkog pečata, poručio je u saopštenju za medije Milomir Ito Cvetković, predsednik IO SPO i predsednik Zlatiborskog okruga SPO.

SPO i prijava nadležnim državnim organima

- Ta osoba od tada ne radi ništa drugo, osim što urušava sve što je SPO značio i stvorio za 36 godina postojanja. S obzirom na pokrenute postupke, privremenim uzurpatorom naše stranke baviće se nadležni državni organi - naglasio je Cvetković:

Borba SPO i izlazak na predstojeće izbore