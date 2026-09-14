Cvetković: Uzurpatorom SPO baviće se nadležni organi! "Doprinećemo pobedi Ujedinjene Srbije"
- Milomir Ito Cvetković poručuje da se nadležni organi bave osobom koja je, kako tvrdi, nezakonito preuzela stranački pečat SPO.
- Navodi da ta osoba urušava stranku i da ne može isključiti osnivače i najviše funkcionere iz članstva.
- Cvetković ističe da SPO podržava Aleksandra Čotrića i Aleksandra Jugovića i da će doprineti pobedi liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.
Ne može osnivače i najviše funkcionere Srpskog pokreta obnove, legitimno i statutarno izabrane na Saboru stranke, da isključi iz članstva osoba (sa dva pajtosa) koja se nedavno nelegitimno i nezakonito dokopala stranačkog pečata, poručio je u saopštenju za medije Milomir Ito Cvetković, predsednik IO SPO i predsednik Zlatiborskog okruga SPO.
SPO i prijava nadležnim državnim organima
- Ta osoba od tada ne radi ništa drugo, osim što urušava sve što je SPO značio i stvorio za 36 godina postojanja. S obzirom na pokrenute postupke, privremenim uzurpatorom naše stranke baviće se nadležni državni organi - naglasio je Cvetković:
Borba SPO i izlazak na predstojeće izbore
- Srpski pokret obnove čine članovi i odbori čije poverenje i bezrezervnu podršku imaju Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović, kao legitimni predstavnici. Istina je da stranka učestvuje na predstojećim izborima, jer nas tradicija i istorija SPO obavezuju da zajedno nastavimo borbu dužu od tri i po decenije. Svim svojim moćima doprinećemo pobedi liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.