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Tokom detaljne istrage o tome da li je 15. marta prošle godine tokom neprijavljenog protesta u Beogradu, kako su to tvrdili opozicioni političari i blokaderski mediji, korišćen takozvani "zvučni top" ili bilo koje drugo nedozvoljeno sredstvo,Više javno tužilaštvo u Beogradu utvrdilo je celokupnu hronologiju događaja koji je kroz obojenu revoluciju trebalo da dovede do nereda i krvoprolića na ulicama Srbije.

Podsetimo, iz tužilaštva je saopšteno da je na osnovu svih prikupljenih dokaza utvrđeno da "zvučni top" nije korišćen i da su snimci koji su deljeni na pojedinim profilima na društvenim mrežama naknadno montirani i da je na njima pojačan huk i zvuk pištaljki.

Očigledno unapred osmišljenu dezinformaciju, da je 15. marta na ulicama Beograda protiv okupljenih građana korišćeno neko "tehnološko sredstvo" prvi je plasirao lažni nalog "Alef Pendule" na drštvenoj mreži X, a ideju o zastrašivanju građana na ovaj način odmah je svesno proširio Aleksandar Radić, koji se u medijima predstavlja kao vojni analitičar.

Radić, inače nije bio na protestu, ali je te večeri u 21.12 sati izjavio da je dva sata ranije na ulici korišćen "zvučni top". Ova njegova laž i manipulacija, odmah je objavljena na portalu blokaderskog N1, a potom emitovana uživo u emisiji "Direktno".

Radić širio dezinformacije Foto: Printscreen



- Da nisu birali sredstva da Aleksandra Vučića predstave kao najvećeg monstruma koji puca na narod i spreman je da ubija decu na ulicama, najbolje svedoči sama Radićeva poruka koju je iste večeri poslao na jednu "viber" grupu. "Bitan je cilj, ovo je PSY OPS", napisao je u poruci kojm je zapravo ogolio celu planiranu akciju usmerenu protiv državnog vrha. Budući da se deklariše kao vojni analitičar i pod tom funkcijom gosituje u TV emisijama, njemu je bilo savršeno jasno šta ovaj pojam koji je upotrebio znači - da ne treba da se biraju sredstva i da se izazovu sukobi na ulicama i nanese što veća šteta predsedniku države - objašnjava sagovornik Kurira i podseća da je Radić pozvan da da izjavu državnim organima, ali da je pre pokretanja istrage pobegao iz Srbije, zbog čega je protiv njega raspisana i poternica.

Aleksandar Radić Foto: Kurir Televizija, RTS Printscreen



Da im je predsednik Vučić lično bio meta, u poruka iste večeri potvrdio je Radićev saradnik Zdravko Ponoš, s kojim je i održavao komunikaciju te večeri a koje napisao "čoveče, pucao si na narod".

U obimnoj zvaničnoj dokumentaciji koju je tužilaštvo prikupilo tokom istrage o izmišljenoj aferi "zvučni top", kako je saopšteno, nalazi se i zvanični dokument Ministarstva odbrane, u kom se navodi da je Narodna Skupština još u decembru 2019. predvidela opasnost od ovakvog delovanja po nacionalnu bezbednost, zbog čega je tada i doneta Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

- Tokom istrage, na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Ministarstvo odbrane je dostavilo stručno pojašnjenje termina "PSY OPS" koji je Alesandar Radić, iskoristio u porukama koje su pronađene tokom pretresa u njegovom telefonu. Ministarstvo odbrane u detaljnom pojašnjenju, objasilo je da ova skraćenica proizilazi iz izraza "psihološka operacija", koji se koristi za planiranja upotrebe kominikacije preko medija, društvenih mreža i drugih kanala kako bi se uticalo na stavove i ponašanje ljudi u cilju ostvarivanja određenih interesa strane koja ih izvodi. Jasna definicija pojma kojim je Radić objasnio šta radi navodi da se psihološka operacija sastoji od različitih akcija kojima se izaziva određeno ponašanje, emocije i stavovi, koji doprinose ostvarivanju interesa organizatora ovih operacija. Šta je bio cilj montiranja afere "zvučni top", više je nego jasno - zaključuje naš sagovornik i dodaje da se u dokumentu Ministarstva odbrane jasno navodi da je ovakva akcija školski primer pokušaja da se manipulacijama, spinovima u psihološkom ratu šire glasine, dezinformacije i da se tako sprovodi obojena revolucija.