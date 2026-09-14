Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je od šefa Misije Oebsa u Prištini Džerarda Mekgarka da ta misija, u skladu sa poverenim mandatom i u skladu sa ovlašćenjima iz Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Narodnu skupštinu Srbije, raspisani za 25. oktobar, održali i na Kosovu i Metohiji.

Petković podseća da na osnovu odluke Oebsa od 1. jula 1999. godine odgovornosti te misije "obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora".

U pismu koje je poslato u petak, a u koje je Kosovo onlajn imao uvid, Petković je istakao da je tokom izbornih procesa 2010, 2012, 2014, 2016, 2017. i 2020. godine Misija Oebsa odigrala ključnu ulogu time što je omogućila bezbedno i transparentno prikupljanje glasačkih listića, postarala se za bezbednost birača, izbornog materijala i učesnika u izbornom procesu, kao i za njegovu transparentnost.

Na taj način, dodao je Petković, Oebs je doprineo da "građani Srbije ostvare svoje zakonom zagarantovano biračko pravo da glasaju u mestu svog prebivališta na Kosovu i Metohiji".

Podsetio je i da je na parlamentarnim izborima u junu 2020. godine na KiM bilo 90 biračkih mesta i 20 centara za prikupljanje izbornog materijala.

- Pokazalo se da je takva operativna postavka minimalni uslov za sprovođenje izbornog procesa i obezbeđivanje ravnopravnog pristupa biračkom pravu - napomenuo je Petković.

Istakao je i da je Misija Oebsa izradila specifične procedure, usklađujući ih sa međunarodno prihvaćenim standardima za očuvanje ljudskih prava i sloboda, kao i da je u radu sarađivala i sa drugim misijama Oebsa koje deluju u jugoistočnoj Evropi, kao i sa Međunarodnim snagama bezbednosti Kfor i Euleksom, kao primarnim garantima sigurnog i bezbednog okruženja.

- Predanost zadatku i stručno angažovanje Misije Oebsa bili su ključni da se izborna volja građana izrazi transparentno i legitimno - napomenuo je Petković.

Podsetio je da je Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN međunarodnom civilnom prisustvu na KiM poveren zadatak da "organizuje i nadgleda razvoj privremenih institucija za demokratsku i autonomnu samoupravu do političkog rešenja, uključujući održavanje izbora" (Tačka 11.C).

Pored toga, skrenuo je pažnju i da odluka Oebsa od 1. jula 1999. dalje određuje mandat Misije time što joj dodeljuje vodeću ulogu u institucionalnom i demokratskom razvoju i ljudskim pravima, te da u tački 3. "izričito kaže da odgovornosti misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora".

Petković je zatražio od šefa Oebsa na KiM da vrši ovlašćenja data Rezolucijom 1244 SB UN, "kao i svoja lična ovlašćenja, u svojstvu šefa OMIK da se postarate da se predstojeći raspisani parlamentarni izbori za Narodnu skupštinu Srbije, zakazani za 25. oktobar, održe na Kosovu i Metohiji uz neophodan angažman Oebsa i angažovanje svih relevantnih činilaca, sledeći isti model primenjen na izborima 2020. godine".

Zamolio je šefa Oebsa u Prištini za što hitniji odgovor, imajući u vidu zakonske rokove koji se odnose na nužne radnje i procedure u sklopu izbornog procesa.