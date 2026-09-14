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Narodni poslanici pokreta "Mi, snaga naroda" Borislav Antonijević, Branko Lukić, Slobodan Ilić i Ana Ivanović održali su danas konferenciju za novinare i tom prilikom saopštili da odbijaju bilo kakvu koaliciju sa Pokretom socijalista Aleksandra Vulina, kao i da se prof. dr Branimir Nestorović već sedam dana ne javlja nikome, te da ne mogu da ga pronađu.

- Današnja konferencija je posvećena nekim dešavanjima koja čak ni nama nisu jasna, a mogu da zamislim tek vama. Ne možemo da nađemo nigde profesora Nestorovića. Ne javlja nam se već sedam dana od zadnjeg sastanka predsedništva, od prošlog utorka - kazao je potpredsednik stranke Borislav Antonijević.

Konferenciji su prisustvovala još dva člana Predsedništva stranke, Branko Lukić i Ana Ivanović.