NEST'O! "NE MOŽEMO DA NAĐEMO NESTOROVIĆA" Borislav Antonijević: Ne javlja nam se već sedam dana od zadnjeg sastanka, od prošlog utorka (VIDEO)
- Poslanici pokreta 'Mi, snaga naroda' saopštili su da odbijaju bilo kakvu koaliciju sa Pokretom socijalista Aleksandra Vulina.
- Borislav Antonijević kaže da se Branimir Nestorović ne javlja već sedam dana, od poslednjeg sastanka predsedništva.
Narodni poslanici pokreta "Mi, snaga naroda" Borislav Antonijević, Branko Lukić, Slobodan Ilić i Ana Ivanović održali su danas konferenciju za novinare i tom prilikom saopštili da odbijaju bilo kakvu koaliciju sa Pokretom socijalista Aleksandra Vulina, kao i da se prof. dr Branimir Nestorović već sedam dana ne javlja nikome, te da ne mogu da ga pronađu.
- Današnja konferencija je posvećena nekim dešavanjima koja čak ni nama nisu jasna, a mogu da zamislim tek vama. Ne možemo da nađemo nigde profesora Nestorovića. Ne javlja nam se već sedam dana od zadnjeg sastanka predsedništva, od prošlog utorka - kazao je potpredsednik stranke Borislav Antonijević.
Konferenciji su prisustvovala još dva člana Predsedništva stranke, Branko Lukić i Ana Ivanović.
Kurir Politika