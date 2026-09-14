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Toliko laži smo čuli o upotrebi zvučnog topa, uperenog navodno namerno protiv građana Srbije. I sada kada je Više javno tužilaštvo utvrdilo da nije upotrebljen zvučni top i da je sve laž - niko izvini, naglasila je u objavi na Instargramu Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Tvrdnje da je korišćen zvučni top služe za političke optužbe

- Niko od opozicionara i samoproklamovanih boraca za ljudska prava da se oglasi i kaže izvinite, mi smo pogrešili. I, neće, jer cilj i jeste bio plasiranje laži i dehumanizacija Aleksandra Vučića, koja bi dovela do građanskog rata i nasilnog preuzimanja vlasti, jer predsednik je "digao ruku" na nedužan narod - navela je Žarić Kovačević:

Optužbe za zvučni top i izbori: Na strani Vučića je istina

- Međutim, istina je pobedila, kao što će i 25. oktobra, jer na strani Aleksandra Vučića i liste Ujedinjena Srbija je istina, a na strani opozicije - laži i jeftine malverzacije, kako bi bukom i haosom došli na vlast. Kao što su lagali za zvučni top, lagaće i u predizbornoj kampanji.

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