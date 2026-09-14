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Biračima u Srbiji sve je jednostavnije da prepoznaju rad i rezultate od buke i besa koje seju blokaderi i opozicija. Dok jedni razmišljaju o tome kako da Srbija ide napred, ujedinjena oko zajedničkih interesa i ciljeva, drugi više energije ulažu u pronalaženje novih razloga za podele i stvaranje razdora u društvu.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić obilazi Expo Foto: Petar Aleksić

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali laži i manipulaciju građana od strane opozicije bili su Saša Gajović, novinar i publicista i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Afera 'zvučni top'

Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da uređaj nije korišćen, a pomoću softvera utvrđeno je da je prvi snimak originalan i bez neobičnog zvuka, dok su tri najčešće deljena snimka naknadno izmenjena i pojačana dodavanjem lažnog huka, pa je Miletić rekao da je time stavljena tačka na ovaj pokušaj laži od blokadera.

- Radi se o ozbiljnoj manipulaciji, do tog nivoa da su snimci montirani. Ljudi koji su organizovali proteste, blokade i nemire, vrlo planski rade na urušavanju interesa Srbije. Možda im je krajnji cilj da sruše rukovodstvo, ali poenta takvih delovanja jeste razaranje društva stvaranjem atmosfe mržnje. Ovde se radi o planiranim aktivnostima, a takve stvari moraju da se razotkriju i da odgovornost snose oni koji su to radili. Odgovornost mora da se potencira u svakom segmentu. Ako utvrdimo da su neke stvari loše, a za to niko ne odgovara, onda se amnestira u budućnost onaj koji bi slične stvari radio. Strategija da preko incidenata i muke određenih ljudi gradite političku priču je zaista jadna i bedna. Jedno je vršiti pritisak na državni vrh, a drugo rušiti svoju zemlju. To što je pokušano nije samo iz glava naših, to je sa strane finansirano - rekao je prof. dr Miletić.

03:34 Prof. dr Miletić za Kurir: Blokaderi planski deluju i rade na urušavanju Srbije Izvor: Kurir televizija

Miletić je rekao da mesec dana pred izbore ne postoji program tzv. opozicije u našoj zemlji:

- Nemaju program, niti listu, uoči izbora ne znamo strukturu, ni organizaciju, kao ni ljude. Nema ničega, samo priča da se sruši vlast. Gde je odgovornost? Teško razumem ljude koji su do tog nivoa autodestruktivni, rade sami protiv sebe.

Gajović je primetio da niko ko je tvrdio da se dogodio zvučni top, po saopštenu VJT, nije uradio analizu izveštaja. On smatra da je ljudski kvalitet priznati da si se prevario:

- Kod njih toga nema. Nema programa, a to ne me ne zanima, to je njihova stvar. Neću da ih primoravam da izađu sa programom, a to se ni neće desiti. Poenta zvučnog topa je bila da se uznemiri javnost. Po meni je krivično delo uznemiriti javnost na takav način. Obratite pažnju, koliko god da je predsednik i ova vlast uradila nešto dobro, nikada od opozicije nećete videti čestitke. Biće kritika i što je vlast održava reč i podelila novac penzionerima. Stopa nezaposlenosti koja je na minimumu je najveći uspeh ove vlasti. Setimo se 2007. tada je 35% bilo nezaposlenih jer su demokrate otpuštale ljude u najboljim godinama i iskustvom. Međutim, ova vlast se postarala da iz maltene bankrostva dođemo u plus i da uživamo u benefitima države.

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