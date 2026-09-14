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Sa 62 glasa za i osam protiv, Skupština tzv. Kosova izglasala je juče novu kosovsku vladu. Za premijera je izabran lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti.

Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je i troje potpredsednika - Tanju Vujović iz Srpske liste (SL), koja je potpredsednik iz redova srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Redžepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica.

Pre glasanja za Tanju Vujović, poslanici skupštine privremenih institucija nisu glasali za osam kandidata koje je Srpska lista predložila, iako toj stranci pripada mesto potpredsednika skupštine, jer je osvojila devet od 10 mandata koji su zagarantovani srpskom narodu.

Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Poslanici skupštine privremenih institucija glasali su protiv Slavka Simića, Igora Simića, Srđana Popovića, Ljiljane Stevanović, Branislava Nikolića, Jovane Radosavljević, Milana Joksimovića, Zlatana Eleka.

Predsednica skupštine privremenih institucija Aljbuljena Hadžiju rekla je na kraju sednice da je skupština konstituisana, i pored toga što nije izabran potpredsednik iz najjače opozicione stranke - Demokratske partije Kosova (DPK).

Poslanici te stranke nisu prisustvovali jučerašnjem nastavku sednice, kao ni poslanici Alijanse.

Samoopredeljenje je u subotu uveče saopštilo da će ta stranka glasati za kandidate za potpredsednike skupštine iz DPK i DSK, ali je DPK navela da neće učestvovati na sednicama skupštine "zbog kontinuiranog i ponovljenog kršenja ustavnih obaveza za konstituisanje "skupštine".