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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink, govorio je, između ostalog i o najvećoj laži, aferi "zvučni top".

- Zašto je to izgledalo ubedljivo? Pa zato što je neko dodao huk poletanja aviona. Dakle, neko je tonski nalepio na ono što se tamo stvarno zbivalo: huk poletanja aviona, i zato je ljudima izgledalo kao da ih je nešto počistilo. I to je bio sve montiran snimak, i to su ljudi iz VJT-a, uz, sasvim sam siguran, podršku najstručnijih ljudi, uspeli do toga da dođu, jer se nikada niko ne bi usudio iz Višeg tužilaštva da izađe sa takvom pričom a da nije 100 odsto siguran i da nije dobio najveću, rekao bih, potporu za bilo koji stav od najstručnijih ljudi u ovoj zemlji - naveo je predsednik.

Foto: Pink Printscreen

- Međutim, meni se postavlja jedno drugo pitanje: izvinite, ljudi, kako je moguće? I gde sam ja pronašao odgovor za koji je važan ovaj "zvučni top". Kako je bilo moguće da vi odjednom imate ljude koji uvek za sebe govore da su "slobodni građani", da su oni ti koji nisu obavezani sendvičima, platama, primanjima i svim drugim, koji samostalno donose svoje odluke? A oni su sve vreme radili na "zvučnom topu", na Jovanjici, na Safariju, i na svim drugim mogućim lažima, od nepomenika do toga gde oni znaju kakav sam čovek, pa "Vučić je loš čovek", "Vučić je ovakav i onakav". I tada, kada vas dehumanizuju, kada vas predstave kao nekoga ko nije ljudsko biće, onda više vi nemate politički izbor.

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