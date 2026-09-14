- Ljudi koji hoće da brane demokratiju u ovoj zemlji. Ljudi koji neće da dozvole totalitarizam. Oprostite, molim vas, samo razmislite o jednoj stvari: danas su ljudi govorili "pa ne znamo ko odlučuje, ali oni najbolje znaju". Pa to kod nas nije bilo ni '46, ni '47, dok je još Kominterna zapovedala. To je pitanje ko su oni. A sećate se, to je bilo i '46, i '47, i meni je moja baka pričala još kad nije smelo da se govori, baš kao ni danas.

- Kao što o njima ne sme ni danas da se govori, tako ni u to vreme nije smelo javno da se govori od partije, od Kominterne, od naloga koji su dolazili spolja, i tako dalje. I onda su govorili: "Kao zidovi imaju uši", a stigao je nalog. Od koga? Ne zna se. Da li je stiglo od Kominterne ili od nekog partijskog organa? Ne zna se. Progutao te mrak. E, tako bi i danas. Oni bi da lustriraju, da dinstaju, da flambiraju, da teraju ljude da plivaju negde, samo nikad nam ništa nisu rekli šta bi da urade. Nikad nam nisu rekli jesu li za NATO ili ne. Nikad nam nisu rekli šta je to tačno što bi uradili po pitanju Kosova i Metohije, pošto vidim da su izbacili one koji su bili nacionalno orijentisani. Nikada nam nisu rekli šta bi to uradili po pitanju Republike Srpske, i kako bi okarakterisali zločin u Srebrenici.