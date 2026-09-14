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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras u Dnevniku na TV Pink o najavama blokadera da će ponovo blokirati prostorije fakulteta.

- To se, ja mislim da je to za ljude u Srbiji veoma loše, da je to loše za studente, da je to loše za sve. Na stranu što je to direktno protivzakonito, jer nemate pravo da blokirate fakultete bilo kada i da ih pretvarate u sedišta političkih stranaka učesnika izbora. To je sve direktno protivzakonito. Ali to su oni radili prethodne 2 godine. Naravno da su radili prethodne 2 godine, i sada hoće opet da rade.

- Ali sa druge strane, prošlo je vreme oduševljavanja ludostima, i nisu ljudi u Srbiji više tako blesavi, ni tako glupi, a ni tako zastrašeni kao što je to bilo pre godinu i po dana. Niko ih se više ne plaši nigde. To se i vidi, ne? Niko im se više ne pla- niko ih se više ne plaši nigde. I ja sam negde, ako sam, ako postoji jedna od stvari u ovom širokom pokretu Ujedinjena Srbija na koju sam ponosan, je ta što i svojim leđima i svojom glavom, ali uvek ispred ljudi, a ne iza ljudi, sam predvodio otpor tiraniji nametnutoj spolja, otpor rušenju demokratskih institucija.