Aleksandar Vučić je otkrio da će 27. podneti ostavku na mesto predsednika Srbije, zahvaljujući građanima na podršci.
Politika
VUČIĆ OTKRIO DATUM KAD PODNOSI OSTAVKU NA MESTO PREDSEDNIKA: Najduže sam bio predsednik Srbije, verno služio građanima
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Pink kada će podneti ostavku na mesto predsednika.
Kaže da će 27. podneti ostavku na mesto predsednika, obratiti se to veče ljudima i zahvaliti se na podršci.
- Verno sam služio Srbiji, građanima ove zemlje - tvrdi Vučić.
Kaže da onda ide kao običan građanin, da je nabavio kamionče, ima svoj auto, ali i kamp kućicu da može da spava.
- Biće neko vlaško kolo, pa ću morati da ostanem do 1 noću - kaže on.
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