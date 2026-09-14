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Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i blokaderka, Mirjana Nikolić, svojim neznanjem i potcenjivačkim stavom otvoreno je ponizila srpsku zastavu, istoriju i sve naše pretke koji su ginuli za slobodu Srbije!

Naime, prilikom gostovanja na jednoj blokaderskoj televiziji, Mirjana je istakla kako su blokaderi tek za vreme blokada počeli da cene i vole srpsku trobojku.

Nikolićeva je najpre pokazala neznanje ne prepoznavši jednu od najpoznatijih izjava Zorana Đinđića — koju je sramno proglasila za običnu "šalu", a potom je bez trunke stida izjavila kako oni "ranije nisu bili ponosni na našu zastavu", čime je razotkrila svu dubinu autofobije i bezobrazluka samoprozvane blokaderske "elite".

Dok su naši preci dali živote braneći trobojku pod kojom danas živimo u slobodi, ova blokaderska profesorka otvoreno priznaje da joj je sopstvena državna zastava bila nebitna, dokazujući da nema ni mrvu poštovanja prema nacionalnim simbolima i istoriji naroda od koga prima platu.

Kurir.rs

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