OVAKVI BI DA VODE DRŽAVU? Blokaderi napravili cirkus već na predaji liste, ne mogu da nađu najvažniji papir! KAKVA BRUKA! Zbog ovog snimka se smeje cela Srbija
Ono što je večeras trebalo da bude ozbiljan politički čin pretvorilo se u potpuni haos.
Naime blokaderi su tokom predaje svoje tzv. studentske liste pokazali koliko su, po svemu sudeći, spremni za ono što traže od građana da im povere upravljanje državom.
Na licu mesta nastala je prava pometnja zbog dokumenta koji im je neophodan za čitavu proceduru - sporazuma o osnivanju grupe građana.
Umesto uigranog tima koji navodno pretenduje da vodi državu, javnost je imala priliku da vidi ljude koji ne uspevaju da pronađu ni sopstvenu dokumentaciju.
Ako ovako izgleda organizacija jedne izborne liste, postavlja se sasvim logično pitanje, šta bi tek bilo kada bi isti ti ljudi dobili odgovornost da vode državu i donose odluke od kojih zavise milioni građana?