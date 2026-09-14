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Ovo je saopštilo Više javno tužilaštvo nakon detaljne istrage. Otkriveno je kako je sve teklo, korak, po korak. Osmišljena dezinformacija da je korišćeno neko “tehnološko sredstvo”, prvo je plasirana na nalogu pod imenom “Alef Pendule” na društvenoj mreži X.

Zatim je vest proširio vojni analitičar Aleksandar Radić i precizirao da je korišćen “zvučno top”, a zatim je skraćenicom napisao na jednoj Vajber grupi “bitan je cilj, ovo je psihološka operacija”.

1/7 Vidi galeriju Zvučni top detalji Foto: Printskrin RTS 1

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu vest bili su Veroljub Arsić, narodni poslanik i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Zoran Anđelković, iz Centra za mir i toleranciju i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Zvučni top kao reper za građanski rat

Anđelković tvrdi da je ovo bilo štetno po našu državu, ali da je zbog prisebnosti rukovodstva Srbije i predsednika Aleksandra Vučića izbegnuto ono što je bio cilj afere zvučnog topa, pa je podsetio šta je sve prethodilo tom događaju.

Foto: Kurir Televizija

- Prvo, u januaru prošle godine su pokušali da organizuju generalni štrajk, da Srbija stane, a kada to građani, odnosno zaposleni nisu prihvatili onda se krenulo u dalju operaciju. Potom je bila konferencija za štampu od Plenkovića i Kurtija koji su najavili građanski rat u Srbiji. Tu nastupa zvučni top, odnosno kada je građanski rat trebalo da počne. Isključivo prisebnosti vlasti Aleksandra Vučića izbegnut je haos koji je mogao da nastane 15. i 16. marta - započeo je Anđelković.

Anđelković dodaje da je ovo bio pokušaj da se putem velike laži izazove emocija stanovnika Srbije, da dođe do građanskog rata i do sukoba koji bi doveo njih do stolice vlasti.

- Njih posledice ne interesuju. Sećam se i 2000. godine ovi koji su organizovali Peti oktobar, bili su zadovoljni što je revolucija uspela, ali nisu bili zadovoljni činjenicom da nije pala srpska krv na ulicama Beograda. Ovog puta ideja stranih finansijera je bila da padne srpska krv. Treba im rat između Srba i Srba, pa je zvučni top ozbiljno osmišljena laž - govori Anđelković.

Plenum

Anđelković govori da i dan danas ne znamo ko je u plenumu i ko odlučuje, ali je siguran da zvučni top i blokade fakulteta nisu osmislili studenti:

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"Kao što u svakom filmu imate statiste, tako su i u svim neredima studenti bili grupa i pokriće za odluke koje neko donosi sa strane uz angažovanje domaćih koji žele da unište Srbiju."

Ljuban Karan se nadovezao, pa izneo tvrdnju da je evidentni uliv stranih obaveštajnih službi u nerede koji su zadesili Srbiju 2025,. godine.

Arsić se dotakao izveštaja, rekavši da je on obelodanio šta se zapravo desilo, pa je spomenuo redare:-

- Plenumi su pre 15. marta nešto odlučivali, a ideja zvučnog topa se nije rodila nekome u glavi nekoliko minuta posle samog događaja. Prvo pitanje koje se postavlja, zašto su redari i po čijem nalogu svi odjednom skinuli prsluke. Razumeo bih da je to bilo posle 16 minuta tišine, bilo je usred toga. Sve se događa baš u kritičnih 16 minuta tišine jer je tada najmanja buka na ulicama i svaki pokret se primeti. U tom sklanjanju trebalo je da se izazove stampedo u kojem bi neko nastradao. Onda dolazimo do drugog dela priče, da je neko stradao, okrivili bi državu i onda možemo da pretpostavimo kakav bi to užas bio do kraja proizveden. Tada bi ili dali vlast blokaderima ili branili državu po cenu građanskog rata - govori Arsić.

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Kurir.rs

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