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Blokaderi su danas predali potpise — koje su jedva skupili za 72 sata, gde su se — između ostalog i izblamirali za sve pare kada su zaboravili jedan papir! Ali, brojka koju su obećali nije ostvarena.

Naime, tzv. "studentska lista" je obećavala da će skupiti 500.000 potpisa u roku od 24 sata, a na kraju su skupili 75.000 potpisa u roku od 72 sata!

Foto: Printscreen

A da stvar bude još gora, blokaderi su tokom predaje svoje tzv. "studentske liste" pokazali koliko su, po svemu sudeći, spremni za ono što traže od građana da im povere upravljanje državom kada je došlo do pometnje zbog nedostajanja dokumenta koji im je neophodan za čitavu proceduru — sporazuma o osnivanju grupe građana.

Umesto uigranog tima koji navodno pretenduje da vodi državu, javnost je imala priliku da vidi ljude koji ne uspevaju da pronađu ni sopstvenu dokumentaciju.

I oni bi da vode državu?!