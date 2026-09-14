Kako je moguće da samostalno donosite svoje odluke, a neko vas kao u toru tera da potpisujete listu koju niste ni videli, upitao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom večerašnjeg gostovanja u Nacionalnom dnevniku.

- Listu za koju ne znate ko je prvi na njoj. Ne znate ni ko je drugi. Ne znate ni ko je treći. Ne znate ni ko odlučuje o toj listi. Negde biste da nam vodite decu u budućnost, samo ne znate gde biste ih odveli. Negde biste da nam vodite državu, ali niko ne zna gde biste to da nam državu odvedete. Zbog svega toga, da bi to bilo moguće, bio je potreban "zvučni top".