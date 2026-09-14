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I dok se blokaderska lista predstavlja kao "studentska", njeni kandidati po godinama više podsećaju na generaciju koja bi mogla da drži predavanja studentima, nego da bude njihov reprezentativni glas.

Naime, prosečna starost kandidata na tzv. studentskoj listi iznosi čak 50,66 godina, dok je prosek na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 43,5 godine.

Studenti na Vučićevoj listi

Miloš Pavlović, koji se nalazi na 27. mestu liste

Student Pravnog fakulteta Vukašin Vučićević

Luka Lalošević iz Rume

Marija Stanković iz Žitorađe

Vladimir Balać iz Futoga

Anja Ranković iz Novog Kneževca

Vukašin Đoković iz Novog Sada

Lazar Aksentijević iz Zvečana, koji je naveden kao doktorand – student

Anđelija Hajdana Bakalović iz Beograda,

Nina Trnavac iz Užica,

Luka Žarić iz Sremske Mitrovice

Jovana Aranđelović iz Beograda

Ilijana Pavlović iz Titela

Umesto generacije koja tek treba da gradi budućnost zemlje, građanima se predstavlja lista čiji kandidati po proseku godina pripadaju generaciji koja je od studentskih klupa udaljena nekoliko decenija.

Dakle, kada se sklone parole, etikete i politički marketing, ostaju brojke. A brojke su neumoljive i ne lažu.

Stvar je jasna. Studenti nikad stariji, toliko stariji da bi, po ovoj računici, pojedini već mogli da se sećaju studentskih dana iz nekog drugog vremena.