OVO JE ZA RIPLIJA! "STUDENTI" SA STUDENTSKE LISTE NIKAD STARIJI Umesto generacije koja šatro gradi budućnost, kandidati od klupa udaljeni decenijama
I dok se blokaderska lista predstavlja kao "studentska", njeni kandidati po godinama više podsećaju na generaciju koja bi mogla da drži predavanja studentima, nego da bude njihov reprezentativni glas.
Naime, prosečna starost kandidata na tzv. studentskoj listi iznosi čak 50,66 godina, dok je prosek na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 43,5 godine.
Studenti na Vučićevoj listi
- Miloš Pavlović, koji se nalazi na 27. mestu liste
- Student Pravnog fakulteta Vukašin Vučićević
- Luka Lalošević iz Rume
- Marija Stanković iz Žitorađe
- Vladimir Balać iz Futoga
- Anja Ranković iz Novog Kneževca
- Vukašin Đoković iz Novog Sada
- Lazar Aksentijević iz Zvečana, koji je naveden kao doktorand – student
- Anđelija Hajdana Bakalović iz Beograda,
- Nina Trnavac iz Užica,
- Luka Žarić iz Sremske Mitrovice
- Jovana Aranđelović iz Beograda
- Ilijana Pavlović iz Titela
Umesto generacije koja tek treba da gradi budućnost zemlje, građanima se predstavlja lista čiji kandidati po proseku godina pripadaju generaciji koja je od studentskih klupa udaljena nekoliko decenija.
Dakle, kada se sklone parole, etikete i politički marketing, ostaju brojke. A brojke su neumoljive i ne lažu.
Stvar je jasna. Studenti nikad stariji, toliko stariji da bi, po ovoj računici, pojedini već mogli da se sećaju studentskih dana iz nekog drugog vremena.
Podsetimo, blokaderi su danas predali potpise koje su jedva skupili za 72 sata, gde su se između ostalog i izblamirali za sve pare kada su zaboravili jedan papir! Ali, brojka koju su obećali nije ostvarena.
Naime, tzv. "studentska lista" je obećavala da će skupiti 500.000 potpisa u roku od 24 sata, a na kraju su skupili 75.000 potpisa u roku od 72 sata!