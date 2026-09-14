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Dok se sa jedne strane ljudi koji podržavaju većinsku Srbiju omalovažavaju i nazivaju "Ćacijima" sa druge strane, studentska lista, upravo oni koji su rešili da sebe predstave kao ozbiljnu političku alternativu pokazuju neverovatan nivo neozbiljnosti.

Ljudi su čekali u redovima, davali svoje potpise i verovali da podržavaju nešto ozbiljno. Došli su da svojim potpisom podrže listu za koju su verovali da predstavlja određenu političku ideju i ozbiljnu nameru. Međutim, oni koji su ih pozvali nisu bili u stanju ni najosnovniju proceduru da sprovedu kako treba.

Umesto ozbiljnosti, odgovornosti i organizacije, javnost je imala priliku da vidi ono što najviše liči na politički amaterizam. Situacija koja bi trebalo da bude jednostavna i jasno organizovana pretvorila se u prizor koji ostavlja potpuno drugačiji utisak.

Ovakav amaterizam se gotovo ne pamti u političkom životu Srbije. Kada neko želi da se predstavi kao ozbiljna politička opcija, minimum koji građani očekuju jeste da najosnovnije stvari budu urađene kako treba. Ako nisu u stanju da sprovedu ni najosnovniju proceduru, sasvim je opravdano pitanje kako bi izgledalo kada bi im bilo povereno nešto mnogo ozbiljnije.

Ni kada je Beli Preletačević pravio otvorenu političku satiru, stvar nije izgledala ovako neozbiljno. Upravo zato je cela situacija dodatno paradoksalna, oni koji se drugima podsmevaju i većinsku Srbiju nazivaju „Ćacijima“, sada su sami pokazali nivo neozbiljnosti koji je teško opravdati.

Najveće poniženje, međutim, nije za one kojima se podsmevaju. Poniženje je za hiljade ljudi koje su izveli na ulicu, naterali da čekaju i svojim potpisom daju legitimitet ovoj lakrdiji.