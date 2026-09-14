Politika
KO SE SVE NALAZI NA BLOKADERSKOJ LISTI? Od 250 ljudi, čak 230 je za sankcije Rusiji, priznanje tzv. Kosova i satiranje svega što nas čini Srbima (FOTO)
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Na videlo je konačno izašla najveća podvala blokadera. te je sada jasno zašto su imena sa izborne liste blokadera bila skrivena sve do samog kraja.
Naime, od ukupno 250 kandidata, čak 230 njih se otvoreno zalaže za uvođenje sankcija Rusiji, priznanje lažne države Kosovo i potpuno satiranje svega što naš narod čini Srbima.
Ova skandalozna grupacija pokušala je da od javnosti prikrije podatke, koji otkrivaju da se njihov politički program svodi na otvorenu kapitulaciju, rasprodaju nacionalnih interesa i ugrožavanje srpskog identiteta i suvereniteta.
Kurir.rs
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