"DONELI SMO 'SAMO' 225.000 POTPISA!" Lista Ujedinjena Srbija počistila blokadere za 4 sata! "Pukli" na STVARNOM TESTU, Vučević im očitao lekciju iz realnosti
- Lista 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' predala je RIK-u 224.557 potpisa podrške, prikupljenih za samo četiri sata.
- Miloš Vučević i Darko Glišić zahvalili su građanima i poručili da svaki potpis nosi dodatnu odgovornost.
- U tekstu se navodi i da su blokaderi za svoju studentsku listu skupili 70.000 potpisa, daleko manje od najavljenog.
Blokaderi su danas predali potpise RIK-u za svoju tzv. studentsku listu — koje su jedva skupili za 72 sata — ali umesto pola miliona potpisa, kao što su najavljivali, skupili su 70.000!
I posle "kilometarskih" redova na fotografijama i pobede na društvenim mrežama, "pumpanje" višednevno im nije donelo nikakav uspeh!
Sa druge strane, lista ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA je za samo četiri sata prikupila 225.000 potpisa, više od tri puta više, tiho, bez predstave, bez dramatizacije i bez svakodnevnog proglašavanja istorijske pobede.
I tu dolazimo do starog problema: jedno je pobediti na društvenim mrežama, a sasvim drugo razumeti šta zaista misli većinska Srbija!
Rekordan broj potpisa!
Predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predali su svoju listu kandidata i potpisa građana za predstojeće parlamentarne izbore pre dva dana, a potpise su predali predsednik SNS Miloš Vučević, Darko Glišić, Siniša Mali, Ana Brnabić, Andrijana Mesarović, Stojan Radenović, Miloš Pavlović i drugi.
- Doneli smo samo 225.000 potpisa - rekao je sa osmehom Glišić.
Glišić, predsednik izvršnog odbora SNS, potom je uredno predao svu neophodnu dokumentaciju, uključujući i 224.557 potpisa podrške.
Nakon predaje potpisa i spiska poslanika u sali se prolomio aplauz.
Vučević se potom obratio okupljenim novinarima, i rekao je da je tokom popodneva i večernjih sati dobijeno 224.557 potpisa punoletnih građana.
- U ime naše liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i u ime svih kandidata, svih koji su deo ove ideje, iskažem zahvalnost građanima Srbije koji su podržali našu listu i omogućili da u rekordno kratkom roku imamo ovakav broj rekordni. Velika odgovornost je pred nama, svaki potpis je za nas obaveza, svaki potpis povećava naše breme odgovornosti - rekao je Vučević.
Opštinski odbori Srpske napredne stranke počeli su samo dan ranije, posle podne širom Srbije, prikupljanje potpisa podrške za predaju izborne liste na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, a do večernjih časova prikupljeno je više od 200.000 potpisa.
Kurir.rs