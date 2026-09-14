Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Blokaderi su danas predali potpise RIK-u za svoju tzv. studentsku listu — koje su jedva skupili za 72 sata — ali umesto pola miliona potpisa, kao što su najavljivali, skupili su 70.000!

I posle "kilometarskih" redova na fotografijama i pobede na društvenim mrežama, "pumpanje" višednevno im nije donelo nikakav uspeh!

Sa druge strane, lista ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA je za samo četiri sata prikupila 225.000 potpisa, više od tri puta više, tiho, bez predstave, bez dramatizacije i bez svakodnevnog proglašavanja istorijske pobede.

Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Marko Karović

I tu dolazimo do starog problema: jedno je pobediti na društvenim mrežama, a sasvim drugo razumeti šta zaista misli većinska Srbija!

Rekordan broj potpisa!

Predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predali su svoju listu kandidata i potpisa građana za predstojeće parlamentarne izbore pre dva dana, a potpise su predali predsednik SNS Miloš Vučević, Darko Glišić, Siniša Mali, Ana Brnabić, Andrijana Mesarović, Stojan Radenović, Miloš Pavlović i drugi.

- Doneli smo samo 225.000 potpisa - rekao je sa osmehom Glišić.

Glišić, predsednik izvršnog odbora SNS, potom je uredno predao svu neophodnu dokumentaciju, uključujući i 224.557 potpisa podrške.

Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Marko Karović

Nakon predaje potpisa i spiska poslanika u sali se prolomio aplauz.

Vučević se potom obratio okupljenim novinarima, i rekao je da je tokom popodneva i večernjih sati dobijeno 224.557 potpisa punoletnih građana.

- U ime naše liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i u ime svih kandidata, svih koji su deo ove ideje, iskažem zahvalnost građanima Srbije koji su podržali našu listu i omogućili da u rekordno kratkom roku imamo ovakav broj rekordni. Velika odgovornost je pred nama, svaki potpis je za nas obaveza, svaki potpis povećava naše breme odgovornosti - rekao je Vučević.

Opštinski odbori Srpske napredne stranke počeli su samo dan ranije, posle podne širom Srbije, prikupljanje potpisa podrške za predaju izborne liste na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, a do večernjih časova prikupljeno je više od 200.000 potpisa.