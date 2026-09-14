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Nakon današnje blamaže, kada su zaboravili najvažniji papir koji im je potreban za čitavu proceduru, blokaderi su novim lapsusom ispred RIK-a ponovo ostavili javnost bez reči.

Naime, dok su se predstavljali kao "najbolji i najpametniji", jedna od njih je već u prvoj rečenici uspela da pokaže koliko im pismenost nije jača strana.

- Unutra se upravo proveruje svaki pojedinačno vaš potpis - izgovorila je blokaderka na megafonu.

00:04 Blokaderi ispred RIK-a Izvor: Kurir

Podsetimo, blokaderi su danas predali potpise koje su jedva skupili za 72 sata, gde su se između ostalog i izblamirali za sve pare kada su zaboravili jedan papir! Ali, brojka koju su obećali nije ostvarena.

Naime, tzv. "studentska lista" je obećavala da će skupiti 500.000 potpisa u roku od 24 sata, a na kraju su skupili 75.000 potpisa u roku od 72 sata!