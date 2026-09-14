Slušaj vest

Nakon današnje blamaže, kada su zaboravili najvažniji papir koji im je potreban za čitavu proceduru, blokaderi su novim lapsusom ispred RIK-a ponovo ostavili javnost bez reči.

Naime, dok su se predstavljali kao "najbolji i najpametniji", jedna od njih je već u prvoj rečenici uspela da pokaže koliko im pismenost nije jača strana.

- Unutra se upravo proveruje svaki pojedinačno vaš potpis - izgovorila je blokaderka na megafonu.

00:04
Blokaderi ispred RIK-a Izvor: Kurir

Podsetimo, blokaderi su danas predali potpise koje su jedva skupili za 72 sata, gde su se između ostalog i izblamirali za sve pare kada su zaboravili jedan papir! Ali, brojka koju su obećali nije ostvarena.

Naime, tzv. "studentska lista" je obećavala da će skupiti 500.000 potpisa u roku od 24 sata, a na kraju su skupili 75.000 potpisa u roku od 72 sata!

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"DONELI SMO 'SAMO' 225.000 POTPISA!" Naprednjaci počistili blokadere za 4 sata! "Pukli" na STVARNOM TESTU, a Vučević im očitao lekciju iz realnosti! (FOTO)
02.jpg
PolitikaKO SE SVE NALAZI NA BLOKADERSKOJ LISTI? Od 250 ljudi, čak 230 je za sankcije Rusiji, priznanje tzv. Kosova i satiranje svega što nas čini Srbima (FOTO)
blokaderi.png
PolitikaETO KO VEĆINSKU SRBIJU SA PODSMEHOM NAZIVA "ĆACIJIMA" Ovakav amaterizam se ne pamti u političkom životu Srbije! Nisu sposobni ni osnovnu proceduru da sprovedu
Studentska lista blokaderi RIK (2).jpeg
PolitikaOVO JE ZA RIPLIJA! "STUDENTI" SA STUDENTSKE LISTE NIKAD STARIJI Umesto generacije koja šatro gradi budućnost, kandidati od klupa udaljeni decenijama
Studentska lista blokaderi RIK.jpeg