ŠTA JE SRBIJA TRPELA SKORO 2 GODINE?! Sve sami nobelovci: Blokaderka uzela megafon, pa šokirala nepismenošću pred RIK-om - "SVE SE PROVERUJE" (VIDEO)
Nakon današnje blamaže, kada su zaboravili najvažniji papir koji im je potreban za čitavu proceduru, blokaderi su novim lapsusom ispred RIK-a ponovo ostavili javnost bez reči.
Naime, dok su se predstavljali kao "najbolji i najpametniji", jedna od njih je već u prvoj rečenici uspela da pokaže koliko im pismenost nije jača strana.
- Unutra se upravo proveruje svaki pojedinačno vaš potpis - izgovorila je blokaderka na megafonu.
Podsetimo, blokaderi su danas predali potpise koje su jedva skupili za 72 sata, gde su se između ostalog i izblamirali za sve pare kada su zaboravili jedan papir! Ali, brojka koju su obećali nije ostvarena.
Naime, tzv. "studentska lista" je obećavala da će skupiti 500.000 potpisa u roku od 24 sata, a na kraju su skupili 75.000 potpisa u roku od 72 sata!
Kurir.rs