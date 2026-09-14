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Zamenik glavnog javnog tužioca u Beogradu Miodrag Marković izjavio je večeras, u specijalnoj emisiji na RTS-u, da iz do sada prikupljenih dokaza, prema zaključku Višeg javnog tužilaštva, proizlazi da na protestu nije korišćeno nikakvo sonično oružje, pa ni „zvučni top“. On je takođe najavio da tužilaštvo sada prelazi na utvrđivanje individualne krivične odgovornosti lica za koja sumnja da su učestvovala u aktivnostima povezanim sa ovim slučajem.

„Iz dokaza koje smo do sada prikupili i analize tih dokaza koje smo objavili na našem sajtu, definitivno proizlazi da nikakvog soničnog oružja, pa ni zvučnog topa, nije bilo na tom protestu. Ništa od toga nije korišćeno“, rekao je Marković.

On je, međutim, naglasio da se time slučaj ne završava. Prema njegovim rečima, posledice aktivnosti pojedinih lica i subjekata u vezi sa ovim slučajem „daleko sežu“, a tužilaštvo u preduzetim radnjama vidi elemente krivičnih dela koja zadiru u samo ustavno uređenje Republike Srbije.

„Na prvom mestu, tu je krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, bilo svršeno, bilo u pokušaju, pošto će razna lica odgovarati za razna krivična dela, i na kraju pripremne radnje, odnosno pripremanje krivičnih dela protiv ustavnog uređenja iz člana 320, a ovo prethodno koje smo spomenuli iz člana 309“, naveo je Marković.

00:37 Originalan zvuk prekida protesta sa radija Puls Grocka Izvor: Radio Puls Grocka

Kako je rekao, upravo su se ta dva krivična dela „najviše iskristalisala“ prilikom analize radnji koje su osumnjičeni preduzimali tokom čitavog perioda.

„Mi ovde nećemo stati“, Marković je objasnio da je prvi deo posla tužilaštva bio prikupljanje i analiza dokaza, nakon čega su predstavljeni zaključci o tome šta se dogodilo na protestu. Sada, kako je naveo, počinje druga etapa.

„Bez obzira što smo prikupili korpus dokaza i što smo ih analizirali i došli do zaključaka koje smo prezentovali, sad ide drugi deo, a to je krivična odgovornost učinilaca ovih krivičnih dela“, rekao je Marković.

00:24 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 1 Izvor: Youtube/VRATITE nam SRBIJU

On je potom uputio i jednu od najdirektnijih poruka tokom emisije.

„U ime Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ja mogu da vam predočim, da vam poručim i da, ako hoćete, obećam, da će svi učinioci ovih stvari biti procesuirani i da se niko od njih neće izvući“, izjavio je Marković.

Prema njegovim rečima, tužilaštvo sada očekuje individualizacija krivične odgovornosti svakog lica posebno.

To će, kako je objasnio, podrazumevati pokretanje odgovarajućih postupaka, najpre preduzimanje dokaznih radnji, a potom, u zavisnosti od prikupljenih dokaza, i optuženja i glavne pretrese pred sudom.

„U svakom slučaju, ovakve radnje ne smeju da ostanu nekažnjene. Pre svega, imajući u vidu da predstavljaju veliku opasnost po samu državu“, poručio je Marković.

00:23 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 2 Izvor: Youtube/Tema

On je podsetio i gledaoce da je Više javno tužilaštvo na svom sajtu namerno objavilo i strategiju iz oblasti nacionalne bezbednosti i odbrane iz 2019. godine.

„To je poslednja verzija koja je sada aktuelna, koja je usvojena mnogo pre ovih protesta, koji su počeli u novembru 2024. godine, i gde su upravo ovakve aktivnosti prepoznate kao jedna od pretnji po ustavno uređenje, odnosno po nacionalnu bezbednost Republike Srbije“, rekao je Marković.

Kao primere naveo takozvani usmereni digitalni aktivizam, širenje lažnih informacija, poluistinitih informacija i različite oblike medijskog spinovanja.

Posebno se osvrnuo na pojam „astroturfing“.

Kako je objasnio, reč je o pojavi kod koje se za nekog političara, proizvod ili određenu aktivnost veštački stvara utisak da potiče „od naroda“ ili da iza nje stoji velika i spontana narodna podrška.

„To je pojava kod koje se za nekog političara, proizvod ili neku aktivnost lažno prikazuje da potiče od naroda ili da ima ogromnu narodnu podršku“, objasnio je Marković.

On je dodao da je reč o engleskom terminu koji široj javnosti u Srbiji nije naročito poznat, ali da i domaći strateški dokumenti prepoznaju ovakve oblike delovanja.

„I mi smo sve to imali prilike da proverimo“, rekao je.

Marković je na kraju podsetio da je jedan od osnovnih zadataka javnotužilačke organizacije upravo zaštita ustavnog poretka države.

„S obzirom da je, kao što sam rekao na samom početku, jedan od osnovnih zadataka javnotužilačke organizacije zaštita ustavnog poretka naše države, Republike Srbije, mi ćemo upravo morati zbog toga da procesuiramo sve vinovnike“, zaključio je Marković.