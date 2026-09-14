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Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut boravio je danas u Banjaluci, gde se sastao sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem i prisustvovao obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Sastanku u Vladi Republike Srpske, kojem su prisustvovali članovi obe vlade, razgovarano je o daljem unapređenju saradnje Srbije i Srpske, kao i o realizaciji važnih zajedničkih projekata od značaja za srpski narod i građane sa obe strane Drine.

Macut je istakao da današnji susret predstavlja nastavak redovnih sastanaka i zajedničkog rada dve vlade, usmerenih na jačanje veza i realizaciju konkretnih projekata koji doprinose razvoju, povezivanju i boljem životu građana.

Nakon sastanka, premijer Macut se obratio na ceremoniji obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava u znak sećanja na proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

Iako su se neki nadali da zbog nekih transportnih razloga možda nećemo biti ovde kod vas, evo ja sam ovde, a tu su i ministri u Vladi Srbije, istakao je premijer.

Prof. Macut je poručio da su Srbija i Republika Srpska povezane dubokim istorijskim, kulturnim, porodičnim i tradicionalnim vezama, a srpsko jedinstvo zasnovano na očuvanju identiteta, slobode i mira.

Prof. Macut je istakao da je srpska trobojka više od državnog simbola i da predstavlja našu istoriju, žrtve, pobede i pravo na trajanje, dok reč „sloboda“ najbolje govori ko smo, podsetivši na značaj proboja Solunskog fronta i žrtvu srpskih vojnika koji su se borili za slobodu i povratak u otadžbinu.

On je naglasio da Srbija nikome ne preti i da ne želi ništa tuđe, već mir, stabilnost i saradnju, ali da će nastaviti da čuva svoje državne i nacionalne interese i svoj narod gde god da živi.

Govoreći o odnosima Srbije i Republike Srpske, premijer je naglasio da Drina nije reka koja razdvaja, već spaja, da jedinstvo ne znači jednoumlje, već pravo da se različito misli i razgovara, a da snaga jednog naroda nije samo u spremnosti da odbrani ono što mu pripada, već i sposobnost da gradi i stvara.

Premijer je poručio da će Srbija nastaviti da bude uz Republiku Srpsku, da čuva posebne i neraskidive veze i poštuje Dejtonski mirovni sporazum, kao i da se te snažne veze moraju potvrđivati konkretnim rezultatima, kroz infrastrukturno povezivanje, saradnju u oblasti zdravstva, obrazovanja i kulture, kao i kroz projekte koji doprinose razvoju i stvaranju boljih uslova za život.

Macut je ukazao na odgovornost sadašnjih generacija da čuvaju sećanje na žrtve predaka, ali i da budućim generacijama ostave mir, stabilnost i uslove da svoju budućnost grade u snažnoj Srbiji i Republici Srpskoj.

Na kraju obraćanja, predsednik Vlade čestitao je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz poruku da ovaj praznik bude podsećanje na značaj očuvanja zajedništva, slobode, nacionalnog identiteta i mira.