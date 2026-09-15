- Meni, da vam budem iskren, naređuju građani Srbije, a ne Plenum, a ne Kominterna, a ne nekakve "tajne organizacije". Ja razgovaram otvoreno sa građanima Srbije. Niko ih se više ne plaši nigde. Ako postoji jedna od stvari u ovom širokom pokretu Ujedinjena Srbija na koju sam ponosan, to je ta što i svojim leđima i svojom glavom, ali uvek ispred ljudi, a ne iza ljudi, sam predvodio otpor tiraniji nametnutoj spolja, otpor rušenju demokratskih institucija. Što sam srećan što smem da kažem, što smem da predam listu, da vodim listu, da nosim listu, protiv onih koji bi da nam tiraniju u Srbiju vrate. Ponosan sam na to, i ući će u istoriju da je postojala jedna lista i da su postojali neki političari, neki ljudi, koji su smeli da se suprotstave rušenju Srbije - naveo je.