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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća nas na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu.

- Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze.

Živela Srbija!, poručio je predsednik države povodom današnjeg praznika.

Kurir.rs