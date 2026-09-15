Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Politika
"NAŠA TROBOJKA SIMBOL JE SLOBODE I PONOSA" Predsednik Vučić čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave: Obaveza nam je da čuvamo Srbiju
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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća nas na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu.
- Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze.
Živela Srbija!, poručio je predsednik države povodom današnjeg praznika.
Kurir.rs
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