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Članovi Republičke izborne komisije (RIK) su na jučerašnjoj sednici utvrdili Finansijski plan Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za narodne poslanike, raspisanih za 25. oktobar 2026. godine.

Komisija je na 19. sednici donela i finansijske odluke vezane za rad Republičke izborne komisije i sprovođenje izbora.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

Podsećamo, vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 25. oktobar. 

Prva je proglasila listu vladajuća koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom pod nazivom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uz koju je predato više od 220.000 potpisa podrške građana.

Kurir Politika

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