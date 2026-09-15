Komisija je na 19. sednici donela i finansijske odluke vezane za rad Republičke izborne komisije i sprovođenje izbora
Politika
RIK UTVRDIO FINANSIJSKI PLAN: Donete odluke vezane za rad i sprovođenje izbora
- RIK je utvrdio finansijski plan za sprovođenje izbora za narodne poslanike, raspisanih za 25. oktobar 2026. godine.
- Na 19. sednici donete su i finansijske odluke vezane za rad Republičke izborne komisije i organizaciju izbora.
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Članovi Republičke izborne komisije (RIK) su na jučerašnjoj sednici utvrdili Finansijski plan Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za narodne poslanike, raspisanih za 25. oktobar 2026. godine.
Komisija je na 19. sednici donela i finansijske odluke vezane za rad Republičke izborne komisije i sprovođenje izbora.
Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.
Podsećamo, vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 25. oktobar.
Prva je proglasila listu vladajuća koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom pod nazivom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uz koju je predato više od 220.000 potpisa podrške građana.
Kurir Politika
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