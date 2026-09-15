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Sandžačka demokratska partija (SDP) i Crnogorska demokratska partija predale su Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) listu sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.

Oni su predali i 8.053 overena potpisa, za listu pod imenom Rasim Ljajić - Ljudski, čiji nosilac će biti osnivač SDP Rasim Ljajić.

Oni će na izborima nastupati kao manjinska lista, a predložili su 250 kandidata, od čega su više od 50 odsto žene.

SDP je saopštila ranije da je postigla dogovor da na parlamentarnim izborima nastupa sa Crnogorskom demokratskom partijom.

Kako je navedeno, dogovoreni su svi detalji oko zajedničkog nastupa, a građanima nude politiku "normalnosti, stabilnosti i realnosti".

Dodaje se da je od osnivača SDP-a Rasima Ljajića zatraženo da bude nosilac liste i da njegovo ime bude u nazivu.

Kurir Politika

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