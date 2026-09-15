Slušaj vest

Predsednik Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov izjavio je danas da prva zajednička sednica ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske u Sremskim Karlovcima predstavlja istorijski događaj jer su dva suda na taj način postala deo proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i zato što je sednica Ustavnog suda prvi put održana van Beograda.

Petrov je istakao da je bilo potrebno da se pojave ljudi koji su spremni da realizuju ideju o zajedničkoj sednici, kao i da je taj događaj dogovoren u roku od dva meseca.

- Prva zajednička sednica dva ustavna suda. Ovaj aktuelni je konstituisan 2007, naš, po Ustavu iz 2006, a onaj iz Republike Srpske, ja mislim od 1992. ako ne grešim. Dakle, vidite, mi govorimo o tom jedinstvu, ali nekada mnogo više govorimo nego što radimo na jedinstvu. Bilo je potrebno da se pojave neki ljudi, i biću malo slobodan da i samog sebe donekle promovišem, da prosto pokušam da ono o čemu ljudi govore negde realizujem. Rekao sam: "A zašto ne bismo imali zajedničku sednicu?". Poslao moje kolege sudije i emisare da to dogovore, i mi smo u roku od dva meseca bili prvi na redu za taj praznik srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, da budemo, dakle, deo čitave ove priče - rekao je prof Petrov za Pink.

Petrov je istakao da će insistirati da se u budućnosti jednom ili dva puta godišnje održavaju sednice Ustavnog suda van Beograda. On je naglasio da je jučerašnja sednica održana u Sremskim Karlovcima i dodao da se nedovoljno zna o važnosti tog mesta.

- Tolika koncentracija bitnih objekata, događaja, ljudi, na tako malom prostoru kao što je u Sremskim Karlovcima, od značaja za ono što se naziva srpski nacionalni identitet, i upravo onaj identitet koji se otelotvoruje kroz slobodu kao vrednost, kroz jedinstvo, mir - objasnio je Petrov.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave - 15. septembar obeležava se danas, a tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće odlikovanja.

Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.