Slušaj vest

Studenti u blokadi predali su svoju tzv. "studentsku listu" i tako ušli u parlamentarnu izbornu trku, a da Srbija i dalje nije od njihovih predstavnika čula jasne i direktne odgovore na suštinska državna i nacionalna pitanja.

Međutim, kada se pogleda izveštaj sa blokaderske N1, postaje jasno i zašto! Naime, reporterka blokaderske televizije, dok je izveštavala da studenti nose potpise u RIK, kazala da je srpska himna - "Marš na Drinu"?!

- Upravo uz himnu studenti idu ka Terazijama, uz "Marš na Drinu" - rekla je ona i tako još jednom ukazala na autentični odraz duhovne, istorijske i nacionalne nepismenosti koji vladaju u redovima onih koji sebe nazivaju pokretačima promena!

Naravno, njena izjava naišla je na lavinu pogrdnih komentara na društvenim mrežama. "Sve glupo i neobrazovano, uništili su školstvo, strašno", "Čekala je da se pusti Lijepa naša, pa da studenti umarširaju i predaju listu", "Ko sastavi ove ludake, da mi je znati", bili su samo neki od komentara!