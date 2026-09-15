"SRBIJU NIJE MOGUĆE POKORITI SILOM" Marija Zaharova: Srpski narod pokazao je ogromno herojstvo, posle svih iskušenja postao je jači
- Marija Zaharova poručila je da Srbiju nije moguće pokoriti silom i da je srpski narod pokazao veliko herojstvo kroz istoriju.
- Podsetila je na ulogu Srbije u Prvom i Drugom svetskom ratu, kao i na bombardovanje devedesetih i posledice osiromašenog uranijuma.
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da Srbiju nije moguće pokoriti silom, a da je srpski narod jedan od najboljih primera otpornosti i sposobnosti da posle velikih istorijskih iskušenja postane još jači.
- Srpski narod pokazao je ogromno herojstvo i učinio mnogo za nas i našu zemlju, da bismo mogli da opstanemo i nastavimo da se borimo. Bez srpske podrške u Drugom svetskom ratu to ne bi bilo moguće - rekla je Zaharova, a prenosi Sputnjik.
Ona se osvrnula i na bombardovanje Srbije devedesetih godina, navodeći da je u centru Evrope bombardovana suverena zemlja i da je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom.
Prema njenim rečima, posledice takvih dejstava nisu bile ograničene samo na period napada, već su mogle da pogode i buduće generacije.
- Sve je to moglo da dovede do uništenja jednog naroda, ali Srbija je prošla kroz ta iskušenja i postala jača. I što je najvažnije - Srbiju nije moguće pokoriti silom - poručila je Zaharova.
Kurir Politika