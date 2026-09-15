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Naime, kad se sabere ukupan broj godina na Vučićevoj listi za glasanje 25. oktobra, ukupan broj godina "studentarije" potpuno je neverovatan - oni su čak 1.750 godina stariji?!

Ma koliko na prvi pogled zvučalo smešno, u zbilji nije nimalo jer bi Srbiju umesto mladosti i poleta u budućnost mogli da vode po godinama vremešni polovnjaci a po političkom i državničkom iskustvu pravi "gušteri" početnici.

Foto: Kurir

Dok je na Vučićevoj listi prosek godina 43,5, na tzv. studentskoj je već prošlo više od pola života - 50,66.

Naime, iako se blokaderska lista predstavlja kao "studentska", njeni kandidati po godinama više podsećaju na večite studente - one što studiraju 10-20 godina ili pak na generaciju koja bi po godinama pre mogla da drži predavanja studentima.

Interesantno je i da je prosek godina kandidata na tzv. studentskoj listi veći od proseka godina na listi "Ujedinjena Srbija" za gotovo 7 godina.