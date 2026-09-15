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Sa porastom broja korisnika i sve većim uticajem digitalnih platformi,političke rasprave često prerastaju u uvrede, pretnje i javno targetiranje pojedinaca. Iako sloboda govora podrazumeva pravo na iznošenje političkih stavova i kritiku vlasti, pitanje gde prestaje dozvoljena kritika, a počinje govor mržnje, pretnja ili drugi oblik nedozvoljenog ponašanja, sve češće je predmet javne debate.

Poseban problem predstavljaju anonimni nalozi, organizovane kampanje i teškoće u utvrđivanju identiteta osoba koje stoje iza spornih sadržaja, a više o tome za "Kurir televiziju" govorili su Slobodan Brkić, IT stručnjak za sajber-bezbednost, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Dragoslav Ljubičanović, advokat.

Ko stoji iza uvredljivih komentara?

Stručnjak za sajber-bezbednost ukazao je pre svega na načine na koje se mogu identifikovati korisnici koji stoje iza spornih profila.

- Naša starija populacija je "digitalno nepismena". Sa druge strane, osobe koje se kriju iza profila sa kojih upućuju uvrede danas to rade na nešto sofisticiranije načine, zbog čega ih je teže pronaći. Naravno, nije nemoguće utvrditi ko stoji iza takvog profila. Postoje različiti načini da se to proveri - pre svega da li je profil validan, koliko ima pratilaca i kakva je njegova aktivnost. Ukoliko se u istragu uključe stručna lica koja se bave bezbednošću, jedan od podataka koji može pomoći jeste i IP adresa. Ona nije uvek 100% precizna i ne može da otkrije tačnu adresu osobe, ali može da suzi krug istrage - započeo je Brkić.

Slobodan Brkić Foto: Kurir Televizija

Kako je objasnio, prilikom provere može se analizirati sam profil, a za neke složenije slučajeve ipak moraju biti uključeni stručnjaci.

- Što se tiče zloupotreba, toga je uvek bilo i biće. Jedno je neslaganje i argumentovana debata, a sasvim drugo širenje govora mržnje. Ipak, postoji način da se reaguje ukoliko neko smatra da je došlo do ozbiljne uvrede ili pretnje, tako što se takav profil može prijaviti. U svakom slučaju, i mi u Srbiji imamo institucije kojima se ovakvi slučajevi mogu prijaviti. Nedavno je otvoren portal "Sajber straža", kojoj se građani mogu obratiti za različite vrste problema i zloupotreba na internetu - poručio je.

Društvene mreže mesto sukoba

Sa druge strane, Gajović je istakao da osuđuje svaki oblik verbalnog nasilja, navodeći da i sam prednost daje neposrednoj komunikaciji.

- Uvek ću osuđivati verbalni linč i zato sam protivnik društvenih mreža, niti ih imam. Smatram da imam pametnije načine da provodim svoje vreme nego da se prepucavam sa nekim kome čak ni ne vidim lice. Mnogo više volim komunikaciju licem u lice. Imam svoje mišljenje i svoj stav, ali isto tako cenim i poštujem mišljenje koje se ne podudara sa mojim. Međutim, kada neko zloupotrebljava društvene mreže, vređa druge i upućuje uvredljive ili neprimerene komentare, to treba strogo sankcionisati. To se dešavalo i predsedniku Vučiću, pa su nadležni uspeli da uđu u trag počiniocima i da ih procesuiraju- rekao je Gajović.

04:58 Aleksandar Gajović: Uvek ću osuđivati verbalni linč i protivnik sa društvenih mreža Izvor: Kurir televizija

Ljudi ne prihvataju različnito mišljenje, već misle da je njihov stav najispravniji poručio je publicista.

- Oni se koriste onom sintagmom: "Ako nisi na našoj strani, onda si naš neprijatelj". Međutim, gledano sa pravne strane gledano, ne mogu da kažem da sankcije uvek donose dobro. Voleo bih, iskreno, da pitam svoje oponente šta toliko zameraju ovoj vlasti, odnosno šta je konkretno njihova kritika. Nisam video nijednu pohvalu sa njihove strane, a ne može se niko složiti da baš ništa nisu uradili.Blokaderi ne znaju šta je sramota. Oni bi čak bili ponosni kada bi ih sa ulice stavili u zatvor. Njihova mržnja i svest o nekim stvarima pomerile su granice kada je reč o osnovnim društvenim normama - objasnio je.

"Cilj je da se ljudi obeshrabre"

Advokat Ljubičanović ocenio je da se na društvenim mrežama ne radi samo o pojedinačnim uvredama, već i o organizovanim napadima.

- Nije ovo samo vređanje ili verbalno nasilje, već nešto mnogo gore. Radi se o organizovanom pristupu ljudi koji imaju za cilj da prate objave koje se ne slažu sa njihovim stavovima i uverenjima. Zato dolazimo do toga da se, čim se pojavi drugačije mišljenje, odmah kreće sa vređanjem - nazivaju ljude sendvičarima, "ćacijima", a nekada to ode i mnogo dalje i vulgarnije, pa se pretvori i u pretnje. Cilj takvog ponašanja nije samo da se neko uvredi, već da se ta osoba demotiviše i obeshrabri da iznosi svoje stavove i mišljenje - započeo je Ljubičanović.

Navodi da se različita mišljenja često dočekuju uvredama i pogrdnim izrazima.

- Oni zastupaju određene teze za koje nemaju argumente. Neko podržava te "studente", a kao obrazloženje navodi da veruje u mladost. To samo po sebi nije valjan razlog. Ne znate koje stavove zastupaju, ko su ljudi sa te liste, niti za šta se konkretno zalažu. Tako postajete fanatici koji se sa nečim slepo slažu i poklanjaju svoje poverenje ljudima koje uopšte ne poznaju.

Govoreći o aktuelnim političkim podelama, Ljubičanović je ocenio da u Srbiji već duže vreme postoji visok nivo političkog nasilja, koje se, kako je naveo ne završava na društvenim mrežama.

Dragoslav Ljubičanović, advokat Foto: Kurir Televizija

- Tu spadaju pretnje, vređanje, fizički napadi, zlostavljanje na radnom mestu, paljenje prostorija, kamenovanje policije... Pritom, to ne rade deca, već odrasli ljudi koji imaju i fizičke i psihičke kapacitete da odgovaraju za svoje postupke. Da ne pominjem da je čitava njihova kampanja zasnovana na lažima. Poslednji primer je priča o zvučnom topu, za koju je dokazano da se taj događaj nije desio na način na koji je predstavljen. Insistiraju na lažima i javnoj obmani. Svakodnevno se pojavljuje na hiljade sadržaja koji su neprimereni ili sadrže pretnje - poručio je.

On je istakao i da se, prema njegovom mišljenju, javni prostor sve više suočava sa širenjem neproverenih informacija i sadržaja koje smatra obmanjujućim.

- Kada bi država ograničila uvrede i pretnje putem društvenih mreža, izbila bi revolucija. Svako vreme nosi svoje alate kojima se ljudi koriste. Međutim, ono što se ovde drastično razlikuje jeste činjenica da je ljudima koji upućuju uvrede na račun vlasti to naređeno, te nije reč o običnoj prepisci ili vređanju u komentarima - zaključio je Ljubičanović.

Foto: Profimedia

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Kurir.rs

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