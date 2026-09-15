"MNOGO JE PRIMERA POPUT KOSOVA I METOHIJE": Sergej Lavrov: Zapad voli selektivno da tumači Povelju UN
- Sergej Lavrov tvrdi da Zapad selektivno tumači Povelju UN i iz nje uzima samo principe koji mu odgovaraju. Kao primer navodi Kosovo i Metohiju, gde je, kaže, jednostrano proglašena nezavisnost.
- Lavrov je uporedio slučaj KiM sa Krimom i poručio da je na Zapadu tada istican teritorijalni integritet Ukrajine, a ne pravo na samoopredeljenje. Podsetio je i na deklaraciju UN iz 1970. godine.
Zapad selektivno tumači Povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bilo u slučaju sa AP Kosovom i Metohijom, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
- Zapad voli da tumači Povelju UN, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu KiM od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje - rekao je Lavrov na sastanku sa ambasadorima stranih država, prenosi Sputnjik.
Kako je ocenio, na svakom koraku, svuda ima mnoštvo takvih primera.
- Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na KiM nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači princip teritorijalnog integriteta Ukrajine - rekao je Lavrov.
Ministar spoljnih poslova Rusije je podsetio da se u deklaraciji UN iz 1970. godine navodi da su principi teritorijalnog integriteta primenjivi za države koje poštuju principe ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda i čije vlade koje predstavljaju ceo narod koji živi na teritoriji bez obzira na rasu, veroispovest ili boju kože.
Kurir Politika