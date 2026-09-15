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Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević podelio je na svom Instagram nalogu snimak u kom je, u društvu studenta  Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Vladimira Balaća, obišao radove na izgradnji novog mosta u Novom Sadu.

Vučević se tom prilikom podsetio teških trenutaka iz istorije grada, ali i ukazao na značaj aktuelnih infrastrukturnih projekata za budućnost Novosađana.

- Ti se ne sećaš kako je Novi Sad 1999. godine za vreme NATO agresije izgubio sve mostove. To danas deluje nestvarnom da su ljudi morali skelama na čamcima da prelaze, pošto su ljudi imali neverovatne životne puteve, onda se prvi pojavio pontonski most, a onda smo polako počeli da obnavljamo mostove. A vidiš, danas ne samo da smo vratili sva tri novosadska mosta, nego gradimo tri nova mosta, a ovaj je čuveni, po broju četvrti most koji treba da spoji Bulevar Evrope prema Fruškogorskom koridoru, nešto što su naši preci ucrtali jos 1930. godine - gradski most koji će da rastereti Bulevar Evrope, Detelinaru, Novo naselje. Mostovi su mnogo više od infrastrukture, spajaju ljude, oni su simbol povezivanja, a ne blokada, nerada, nereda i mržnje - kazao je Vučević na instagramu i u objavi dodao:

- Novi Sad uskoro dobija četvrti most, mostove grade oni koji imaju ideologiju, plan i program kako bi spojili ljude.

Kurir Politika

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