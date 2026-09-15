- Ti se ne sećaš kako je Novi Sad 1999. godine za vreme NATO agresije izgubio sve mostove. To danas deluje nestvarnom da su ljudi morali skelama na čamcima da prelaze, pošto su ljudi imali neverovatne životne puteve, onda se prvi pojavio pontonski most, a onda smo polako počeli da obnavljamo mostove. A vidiš, danas ne samo da smo vratili sva tri novosadska mosta, nego gradimo tri nova mosta, a ovaj je čuveni, po broju četvrti most koji treba da spoji Bulevar Evrope prema Fruškogorskom koridoru, nešto što su naši preci ucrtali jos 1930. godine - gradski most koji će da rastereti Bulevar Evrope, Detelinaru, Novo naselje. Mostovi su mnogo više od infrastrukture, spajaju ljude, oni su simbol povezivanja, a ne blokada, nerada, nereda i mržnje - kazao je Vučević na instagramu i u objavi dodao: