Slušaj vest

- Velika vest iz UEFA! Srbija je dobila organizaciju finala Lige Evrope za 2029. godinu. Igraće se na novoizgrađenom nacionalnom stadionu u našem gradu. Hvala na poverenju i živela Srbija!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa širokim osmehom na licu, ne krijući ni ponos, ni sreću zbog, kako je rekao, velike vesti!

- 2027. je Ekspo, a 2029. godine velika vest za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se na Nacionalnom stadionu u Surčinu, i čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima. Eto, prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope, posle finala Lige šampiona, dakle najprestižnijeg takmičenja na Starom kontinentu.

- Uspeli smo, veruju u nas i UEFA, i svi znaju da ćemo da završimo stadion.

- Mnogo sam srećan, Srbija nastavlja da pobeđuje, zaključio je predsednik.