novi sad
VELIČANSTVENI PRIZORI IZ NOVOG SADA! Da se naježiš! Ovako omladina slavi Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)
Slušaj vest
Na današnji praznik - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave veličanstveni prizori stižu iz Novog Sada.
Ovako oimladina iz tog grada slavi današnji dan.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu.
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali čestitao je praznik i istakao da nas on podseća na značaj zajedništva, međusobnog poštovanja i očuvanja slobode.
Praznik je čestitao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.
Kurir.rs
55 · Reaguj
10