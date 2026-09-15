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Na današnji praznik - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave veličanstveni prizori stižu iz Novog Sada.

Ovako oimladina iz tog grada slavi današnji dan.

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Omladina iz Novog Sada slavi Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Izvor: Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu.

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali čestitao je praznik i istakao da nas on podseća na značaj zajedništva, međusobnog poštovanja i očuvanja slobode.

Praznik je čestitao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Kurir.rs

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