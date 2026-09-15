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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Emanuelom Žiofreom.

- Dobar razgovor sa Emanuelom Žiofreom o odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu, dijalogu Beograda i Prištine i pitanjima od značaja za dalji napredak zemlje.

Razgovarali smo o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner.