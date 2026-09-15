ODLOŽENO ROČIŠTE U POSTUPKU PROTIV SRBA OPTUŽENIH ZA RATNI ZLOČIN: Odbrana nije dobila spise predmeta
- Suđenje Srbima optuženim za ratne zločine u Prištini odloženo je, jer većina branilaca nije dobila spise predmeta i dokaze.
- Ročište je zakazano za 28. septembar, a sudija je naložila da Tužilaštvo dostavi dokumentaciju advokatima.
Pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas je počelo suđenje u odsustvu Srbima koji se terete za ratne zločine na osnovu optužnice Specijalnog tužilaštva Kosova.
Ročište je, međutim, odloženo jer je većina advokata odbrane rekla da nije dobila spise predmeta i dokaze, i zakazano za 28. septembar, prenela je Ekonomija onlajn.
Optuženim Srbima Zlatomiru Pešiću, Mladenu Ćirkoviću, Radomiru Markoviću, Dušku Adamoviću, Obradu Stevanoviću, Živku Trajkoviću, Goranu Radosavljeviću, Bogoljubu Janićeviću, Slaviši Ivanoviću, Bošku Vukićeviću, Sretenu Popoviću, Nikoli Petroviću, Krsmanu Jeliću, Ljubiši Stojimiroviću, Božidaru Deliću, Radojku Stefanoviću, Draganu Živanoviću, Milošu Došanu, Ljubinku Cvetiću, Božidaru Filiću i Milovanu Kovačeviću, prema odluci suda, sudi se u odsustvu.
Advokati u ovom slučaju dodeljeni su po službenoj dužnosti, a ročište je održano bez prevoda na srpski jezik.
Ročište je danas odloženo nakon što je sudija Medije Bitići utvrdila da pojedinim advokatima nisu dostavljeni neophodni materijali predmeta. Ona je zatražila da se dokumentacija i dokazi pribave od Specijalnog tužilaštva i uruče advokatima, prenosi Ekonomija onlajn.
- Nakon što sam saslušala stavove svih advokata - pri čemu su neki tražili da im se dostave spisi predmeta - uočeno je da nije učinjen nikakav napor da se ti spisi obezbede, a sud nije o tome obavešten, iako se spisi nalaze kod Tužilaštva - navela je Bitići.
Tužilac Ate Dema izjavio je da su neki advokati već dobili spise predmeta, dok je za ostale rekao da im se oni mogu uručiti tokom samog ročišta. Ipak, sudija je odlučila da odloži ročište, nakon što su iznete primedbe.
- S obzirom na to da postoji primedba na nastavak današnjeg ročišta, ovim donosim odluku da se početno ročište odloži za 28. septembar, sa početkom u 9.30 - kazala je Bitići.
Optužnicu je podiglo Specijalno tužilaštvo Kosova 15. avgusta prošle godine.
Kurir Politika/Kosovo Onlajn