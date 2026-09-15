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Jedan od blokova tzv. evropske opozicije, savez "Narodna Srbija", koje je trebalo da čine Narodni pokret Srbije (NPS) Miroslava Mikija Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute i Novo lice Srbije (NLS) Miloša Parandilovića se po svemu sudeći raspao, jer je stranka Novo lice Srbije donela odluku da ne učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra!

Naime, predsedništvo stranke NLS donelo je sinoć odluku da stranka na čijem je čelu Miloš Parandilović ne učestvuje na izborima 25. oktobra, piše blokaderski portal Nova!

Prema nezvaničnim informacijama, stranka je prethodno skupila potreban broj potpisa za kandidaturu, ali je sinoć na inicijativu samog Parandilovića glasano o odluci o povlačenju sa liste. Ta odluka je jednoglasno usvojena na Predsedništvu.