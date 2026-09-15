BLOKADERI SE SMEJU DOK PREBROJAVU UMRLICE - "JEDAN GLAS MANJE ZA VUČIĆA"! Horor snimak kruži mrežama: Raduju se tuđoj smrti kao političkom poenu
- Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se blokaderi navodno raduju smrti građana i prebrojavaju umrlice kao 'glas manje za Vučića'.
- Korisnici mreža reagovali su šokirano na, kako se navodi, morbidne izjave i likovanje nad tuđom tragedijom.
Blokaderi i njihovi simpatizeri po ko zna koji put pokazali su da im ništa nije sveto, ali se čini da su poslednjim morbidnim ispadom prešli sve granice! Naime, društvenim mrežama kruži snimak gde se blokaderi otvoreno raduju zbog smrti građana jer je to, prema njihovim rečima - glas manje za aktuelnog predsednika Republike Aleksandra Vučića!
Naime, na, slobodno možemo reći, bolesnom snimku koji kruži društvenim mrežama, blokaderi bez ikakvog pijeteta prema preminulima prstom pokazuju na čitulje i naglas prebrojavaju pokojnike, radujući se tuđoj smrti kao političkom poenu:
- Jedan glas manje Vučiću, drugi, treći, četvrti, peti, šesti... Studenti pobeđuju! - izgovara se bez trunke srama, uz likovanje nad tragedijom naroda i porodica koje žale svoje najbliže.
Korisnici mreža ostali su potpuno šokiranim morbidnošću ovakvih izjava, ali i očiglednoj mržnji koju deo blokadera gaji prema sopstvenom narodu.